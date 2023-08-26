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Frente fria

Fim de semana no ES deve ter tempo chuvoso e mínima de até 12 °C

A temperatura deve cair em todo o Estado com chances de pancadas de chuvas fortes ou moderadas em várias regiões
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

26 ago 2023 às 11:23

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 11:23

Segunda-feira (22) começou com chuva fraca na Grande Vitória
A probabilidade de chuva pode chegar até 80% Crédito: Ricardo Medeiros
Uma frente fria atinge o Espírito Santo neste fim de semana e pode causar queda na temperatura. A previsão é que o sábado (26) seja marcado por variação de nuvens e que as temperaturas caiam ainda mais no domingo (27). Os termômetros podem variar entre 12 °C e 34 °C, com até 80% de probabilidade de chuva moderada e forte.
Segundo o  Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no sábado a mínima pode chegar aos 14 °C na Região Sul do Estado. A Região Norte pode ter pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de até 34 °C. Na Grande Vitória, há chance de chuvas rápidas ao longo do dia, com temperatura mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.
O domingo será mais frio em todo o Estado e os termômetros podem marcar 12 °C na Região Sul e a máxima prevista para o Espírito Santo é de 26 °C, no Norte. A previsão é de pancadas de chuva nas regiões Sul, Serrana e Norte e Noroeste. Na Grande Vitória, há variação de nuvens ao longo do dia com chance de chuvas rápidas e a temperatura pode variar entre 19 °C e 24 °C.  
De acordo com o Boletim Meteorológico da Defesa Civil, o sábado terá probabilidade de 70 a 80% para acumulados de chuva de 10 a 30 mm em trechos em trechos das regiões  Sul, Serrana e Grande Vitória. As demais áreas capixabas devem acumular entre 10 e 20 mm, mas de forma mal distribuída. 
Já no domingo,  a probabilidade é de 60 a 80% para acumulados de chuva de 10 a 30 mm na maior parte do Estado. 

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