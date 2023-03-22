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Norte do ES

Filho que matou pai a tiros é condenado a 16 anos de prisão em Pinheiros

Guilherme de Morais Souza, de 21 anos, executou o produtor rural Enivaldo Ribeiro de Souza, em 28 de dezembro do ano passado; sentença saiu na última segunda-feira (20)

Publicado em 22 de Março de 2023 às 18:42

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 mar 2023 às 18:42
Guilherme de Morais Souza, de 21 anos, acusado de matar a tiros o próprio pai, o produtor rural Enivaldo Ribeiro de Souza, 42 anos, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão em regime fechado. O crime aconteceu no dia 28 de dezembro do ano passado. A sentença foi publicada nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
O texto da sentença afirma que existe “culpabilidade extremamente elevada pela frieza na execução da prática criminosa, com um disparo pelas costas e na nuca da vítima”.
A arma que foi enterrada pelo suspeito de 18 anos, foi localizada em uma propriedade rural próxima do local do crime
Enivaldo Ribeiro de Souza foi morto com disparos deste revólver, que foi enterrado e encontrado em uma propriedade rural próxima ao local do crime Crédito: Divulgação/Polícia Militar
O júri também reconheceu duas qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, o que aumentou a pena do réu que, inicialmente, era de 14 anos e 3 meses.
Guilherme foi preso no dia 7 de janeiro, junto com outro jovem de 18 anos que teria participação no crime. O juiz manteve a prisão preventiva dele, que foi levado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

O crime

No dia do crime, a vítima teve uma desavença com outro produtor rural devido a uma concessão de um terreno para plantio de café e marcou uma reunião na própria propriedade. Ele foi visto pela última vez por volta das 17h do dia do crime conversando com o filho na fazenda. Depois, não atendeu mais as ligações da família e dos amigos.
A Polícia Militar e a família iniciaram as buscas pelo homem. O corpo de Enivaldo foi encontrado no dia seguinte, com uma marca de tiro na nuca, em uma propriedade próxima ao local onde ele foi visto pela última vez.
Na ocasião, o delegado de Polícia Civil de Pinheiros, Eduardo Pimenta Mota, disse que com os depoimentos dos familiares da vítima foram percebidas algumas incoerências das informações prestadas pelo filho, o que aumentou a suspeita de crime passional.
O jovem de 21 anos foi confrontado pelas provas obtidas durante as investigações e confessou o crime. A arma, que foi enterrada pelo outro suspeito de 18 anos, foi localizada em uma propriedade rural próxima do local do crime, e apreendida pela Polícia Civil.

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