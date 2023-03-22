Filho que matou pai a tiros é condenado a 16 anos de prisão em Pinheiros

O texto da sentença afirma que existe “culpabilidade extremamente elevada pela frieza na execução da prática criminosa, com um disparo pelas costas e na nuca da vítima”.

Enivaldo Ribeiro de Souza foi morto com disparos deste revólver, que foi enterrado e encontrado em uma propriedade rural próxima ao local do crime Crédito: Divulgação/Polícia Militar

O júri também reconheceu duas qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, o que aumentou a pena do réu que, inicialmente, era de 14 anos e 3 meses.

Guilherme foi preso no dia 7 de janeiro, junto com outro jovem de 18 anos que teria participação no crime. O juiz manteve a prisão preventiva dele, que foi levado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

O crime

No dia do crime, a vítima teve uma desavença com outro produtor rural devido a uma concessão de um terreno para plantio de café e marcou uma reunião na própria propriedade. Ele foi visto pela última vez por volta das 17h do dia do crime conversando com o filho na fazenda. Depois, não atendeu mais as ligações da família e dos amigos.

A Polícia Militar e a família iniciaram as buscas pelo homem. O corpo de Enivaldo foi encontrado no dia seguinte, com uma marca de tiro na nuca, em uma propriedade próxima ao local onde ele foi visto pela última vez.

Na ocasião, o delegado de Polícia Civil de Pinheiros, Eduardo Pimenta Mota, disse que com os depoimentos dos familiares da vítima foram percebidas algumas incoerências das informações prestadas pelo filho, o que aumentou a suspeita de crime passional.