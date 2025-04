Doação de órgãos

Fígado, rins e córneas de paciente em Cachoeiro vão beneficiar 5 pessoas

Segundo o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município, onde ocorreu a captação de múltiplos órgãos, fígado e córneas foram destinados a pacientes na fila de transplante no Estado, e rins foram levados para São Paulo

1 min de leitura min de leitura

Cinco pessoas que estavam na fila do transplante foram beneficiadas por um gesto de solidariedade na noite de sábado (5) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Fígado, rins e córneas foram captados após doação da família de um paciente que faleceu no Hospital Santa Casa de Misericórdia no município. Segundo a unidade, foi a primeira captação de múltiplos órgãos do ano no local.

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou que o paciente doador deu entrada no hospital e, embora tenha recebido toda a assistência médica, não resistiu. O fígado e as córneas foram destinados a pessoas que aguardavam na fila de transplante no Espírito Santo, e os rins foram levados para São Paulo.

Segundo a unidade, a captação dos órgãos ocorre somente após a constatação de morte encefálica — ou seja, quando há completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Esse diagnóstico é realizado por uma equipe profissional, por meio de exames de imagem, exames clínicos e laboratoriais.

A enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa, Beatriz Colodetti, destacou a importância de a pessoa comunicar à família, em vida, o desejo de ser doadora. “É a família que vai autorizar a doação. Por isso, é importante deixá-la avisada”, explicou.

