Festival gratuito promove audiovisual de jovens da periferia do ES

Valmir Salaro, repórter do Fantástico, é um dos convidados do evento Crédito: Divulgação

Promover engajamento cultural e audiovisual nas comunidades periféricas com os jovens é um passo fundamental para impulsionar a inclusão social e a valorização das expressões culturais. E é essa experiência que o Festival Crias.Lab pretende levar a Vila Velha, a partir desta sexta-feira (04), conectando jovens, produtores de audiovisual e comunicadores em uma programação que se estende até o sábado (05).

As atividades, que acontecem na quadra da escola de samba Mocidade Unida da Glória, incluem um bate-papo com o jornalista e repórter especial do Fantástico Valmir Salaro, que desembarca no Espírito Santo neste sábado. “O projeto tem objetivo de formar público. Ele foi pensado não para levar o audiovisual para dentro das comunidades, mas sim para ser criado lá dentro”, destaca Sullivan Silva, produtor do evento.

O Crias.Lab terá mais de 30 horas de programação multicultural, focada em manifestações culturais onde jovens são protagonistas. Com apoio do Fonte Hub e do projeto Todas Elas, de A Gazeta, o evento vai oferecer ao público, de forma totalmente gratuita, shows, mostras de cinema e palestras sobre comunicação digital e produção de conteúdo para as redes.

Novas audiências

"Quando a gente levou a proposta para Rede Gazeta de fazer o Crias dentro do Fonte Hub, era para ter contato com esse ambiente de produção audiovisual e de comunicação digital e de comunicação em geral. Isso deu certo estímulo para as pessoas participarem e pensarem em novos futuros", comenta Sullivan.

No sábado, dentro da programação do Crias.Lab, a cantora, compositora e poetisa capixaba Beth MC lança um clipe gravado na estrutura do Fonte Hub (Rede Gazeta), tendo o protagonismo feminino como principal tema da canção, escrita em 2020.

Além dessa parceria, entre os destaques do festival estão os shows de Azzy e Lourena, artistas que têm conquistado espaço no cenário musical, e um bate-papo com Ratão Diniz, coordenador técnico da Escola Popular/Imagens do Povo, na favela da Maré, no Rio de Janeiro.

Cantora Azzy fará apresentação nesta sexta (04) Crédito: Divulgação

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