Romaria das Mulheres e missa emocionam multidão em Vila Velha

Um domingo de muita fé. A Romaria das Mulheres, transmitida por A Gazeta, se encerrou com uma missa emocionante neste domingo (24), penúltimo dia da Festa da Penha 2022. Os fiéis foram para as ruas por volta das 14 e chegaram pouco antes das 17 horas no Parque da Prainha, em Vila Velha, onde foi realizada uma missa, no oitavo dia do Oitavário.