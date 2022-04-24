Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa da Penha

Romaria das Mulheres e missa emocionam multidão em Vila Velha

A celebração foi transmitida por A Gazeta. Confira fotos, vídeos dos melhores momentos e assista à gravação de toda a procissão

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2022 às 12:47
Um domingo de muita fé. A Romaria das Mulheres, transmitida por A Gazeta, se encerrou com uma missa emocionante neste domingo (24), penúltimo dia da Festa da Penha 2022. Os fiéis foram para as ruas por volta das 14 e chegaram pouco antes das 17 horas no Parque da Prainha, em Vila Velha, onde foi realizada uma missa, no oitavo dia do Oitavário.
Confira fotos e vídeos dos melhores momentos da procissão e da celebração.

Romaria das Mulheres leva multidão para o domingo de devoção à Maria na Festa da Penha 2022

Nesta segunda-feira (25), às 17h, a TV Gazeta e o G1 Espírito Santo transmitem ao vivo a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DA ROMARIA

Fiéis seguiram em procissão até a Prainha, em Vila Velha, para missa do oitavo dia do Oitavário.
Uma multidão participou de missa nesta tarde com vista para o Convento da Penha.

REASSISTA À TRANSMISSÃO DA ROMARIA E DA MISSA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Convento da Penha Festa da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros deixa feridos em Anchieta
Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Anchieta
Imagem de destaque
A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas
Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados