Romaria das Mulheres e missa emocionam multidão em Vila Velha

Um domingo de muita fé. A Romaria das Mulheres, transmitida por A Gazeta, se encerrou com uma missa emocionante neste domingo (24), penúltimo dia da Festa da Penha 2022. Os fiéis foram para as ruas por volta das 14 e chegaram pouco antes das 17 horas no Parque da Prainha, em Vila Velha, onde foi realizada uma missa, no oitavo dia do Oitavário.
Confira fotos e vídeos dos melhores momentos da procissão e da celebração.
Romaria das Mulheres leva multidão para o domingo de devoção à Maria na Festa da Penha 2022
Nesta segunda-feira (25), às 17h, a TV Gazeta e o G1 Espírito Santo transmitem ao vivo a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha.
CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DA ROMARIA
Fiéis seguiram em procissão até a Prainha, em Vila Velha, para missa do oitavo dia do Oitavário.
Uma multidão participou de missa nesta tarde com vista para o Convento da Penha.