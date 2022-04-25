Festa da Penha é encerrada nesta segunda (25) e missa será transmitida pela TV Gazeta

A Festa da Penha 2022 chega ao fim nesta segunda-feira (25), dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. A missa de encerramento tem início às 17h e será transmitida ao vivo pela TV Gazeta, pelo G1 e Rádio Gazeta (Grande Vitória 97.1 FM) e (Linhares 98.3 FM).

No último sábado (23), cerca de 900 mil fiéis saíram em procissão pelas ruas, na tradicional Romaria dos Homens. No domingo (24) foi a vez da Romaria das Mulheres, com devotas de diversas localidades, que cantaram e fizeram orações em agradecimento às graças alcançadas ou fizeram pedidos à padroeira do Estado.