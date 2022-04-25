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Festa da Penha 2022

Festa da Penha é encerrada nesta segunda (25) e missa será transmitida pela TV Gazeta

A missa de encerramento tem início às 17 horas

Publicado em 

25 abr 2022 às 13:35

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 13:35

Romaria das Mulheres marca o domingo da Festa da Penha 2022
A missa de encerramento da Festa da Penha acontece nesta segunda (25) Crédito: Fernando Madeira
A Festa da Penha 2022 chega ao fim nesta segunda-feira (25), dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. A missa de encerramento tem início às 17h e será transmitida ao vivo pela TV Gazeta, pelo G1 e Rádio Gazeta (Grande Vitória 97.1 FM) e (Linhares 98.3 FM).
No último sábado (23), cerca de 900 mil fiéis saíram em procissão pelas ruas, na tradicional Romaria dos Homens. No domingo (24) foi a vez da Romaria das Mulheres, com devotas de diversas localidades, que cantaram e fizeram orações em agradecimento às graças alcançadas ou fizeram pedidos à padroeira do Estado.

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