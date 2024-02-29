Festa a cada 4 anos? Conheça capixabas que nasceram em 29 de fevereiro

Raquel, Jaqueline, Caroline e Arthur nasceram no dia 29 de fevereiro e fazem aniversário a cada quatro anos. Crédito: Divulgação

Se o seu aniversário é um dia especial, imagina para quem só vê essa data a cada quatro anos no calendário. Essa é a sensação dos raros capixabas que nasceram no dia 29 de fevereiro. E se nascer em ano bissexto já é uma curiosidade, ter uma irmã gêmea torna tudo ainda mais inusitado.

Esse é o caso das gêmeas idênticas Caroline e Jaqueline Sagrilo, que nasceram em 2000 e hoje completam 24 anos. As irmãs contam que essa é uma data muito esperada e que se divertem muito com a curiosidade das pessoas sobre o assunto.

“É uma sensação diferente, pois acaba que a data se torna mais esperada e especial por nós e pela família e amigos ao redor. Costumamos comemorar no dia 28, mas sempre nos divertimos com a situação, pois gera curiosidade nas pessoas, principalmente pelo fato de sermos gêmeas. Além disso, acabamos tendo o bônus de poder ter dois dias de comemoração em muitos estabelecimentos comerciais com descontos”, relatam Caroline e Jaqueline.

As gêmeas Jaqueline e Caroline Sagrilo nasceram no dia 29 de fevereiro de 2000. Crédito: Divulgação

O dia se torna ainda mais especial, pois, há 24 anos, os pais das meninas passaram por um grande susto. O nascimento das gêmeas foi prematuro e com algumas complicações, mas hoje Jaqueline conta que elas estão saudáveis e comemoram com alegria seu aniversário.

“Nascemos com 7 meses de gestação. Eu nasci primeiro e estourei a bolsa da nossa mãe. Precisei ficar 15 dias na UTIN para ganhar peso, e Caroline precisou ficar 30 dias”, diz Jaqueline.

E a piada sobre quem nasce em ano bissexto ser eternamente jovem nunca foi levada tão a sério quanto por Arthur Gonçalves Nichio. O jovem estudante de 20 anos adora fazer brincadeiras sobre seu aniversário e sua “verdadeira idade".

Arthur Gonçalves Nichio, estudante que nasceu em 29 de fevereiro de 2004. Crédito: Divulgação

“Eu sinceramente me acho muito especial e falo para todo mundo que eu sou tão especial que o planeta tem que girar 4 vezes em torno do sol pra me prestigiar um aniversário. Acho bacana e engraçado ter nascido nessa data, e costumo brincar que a minha idade em bissexto é minha idade mental. Faço muitas piadas sobre isso. A piada atual é eu ter cinco anos e já estar na faculdade, eu diria que sou um prodígio" brinca o estudante, fazendo referencia aos anos em que comemorou o aniversário.

Animada por poder comemorar seu nascimento na data original em 2024, Raquel Sena, de 64 anos, conta que gosta de fazer aniversário em uma data diferente, mas não deixa de comemorar todos os anos. “É bem diferente, mas eu e minha família comemoramos sempre no dia 28 de fevereiro, saímos, fazemos festas e nos reunimos. Neste ano vou poder comemorar no dia 29 com minha família e meus netinhos”, conta Raquel, que nasceu em 1960.