Família de motociclista morto em acidente receberá R$ 140 mil no Sul do ES

Durante o processo, foi ouvida uma testemunha, que dirigia em um veículo atrás do carro da ré, que teria chegado ao local após o acidente, onde viu a mulher na contramão e o motociclista já sem vida.

Após analisar o caso, o juiz responsável entendeu que a responsabilidade do acidente seria da mulher, condenando ao pagamento ao pagamento de R$ 140 mil, no total, por danos morais. A empresa de seguros, junto com a mulher, também foi condenada a pagar solidariamente o valor de R$ 3.908 e R$ 1.900 para a mãe e o avô, respectivamente.