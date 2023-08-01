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Família de motociclista morto em acidente receberá R$ 140 mil no Sul do ES

Mãe e avô materno da vítima serão indenizados por danos morais no valor de R$ 80 mil e RS 60 mil, respectivamente, além de R$ 3.908 e R$ 1.900 por danos materiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2023 às 09:38

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 09:38

TJES
Família de motociclista morto em acidente receberá R$ 140 mil de indenização no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A Justiça condenou uma mulher e uma empresa de seguros a indenizar a família de um motociclista que morreu em um acidente de trânsito no Sul do Espírito Santo. A mãe e o avô materno da vítima vão receber mais de R$ 80 mil e R$ 60 mil, respectivamente, por danos morais, além de R$ 3.908 e R$ 1.900 por danos materiais. A decisão proferida na 1° Vara Cívil de Cachoeiro de Itapemirim foi divulgada pelo Tribunal da Justiça do Espírito Santo (TJES) nesta segunda-feira (31).
Detalhes sobre as circunstâncias e data em que aconteceu o acidente não foram divulgadas. Segundo o processo, a vítima estava em uma motocicleta quando a motorista invadiu a contramão, causando uma colisão e, consequentemente, o falecimento do motociclista. O local do acidente foi analisado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Espírito Santo, que constatou o fato.
Durante o processo, foi ouvida uma testemunha, que dirigia em um veículo atrás do carro da ré, que teria chegado ao local após o acidente, onde viu a mulher na contramão e o motociclista já sem vida.
Após analisar o caso, o juiz responsável entendeu que a responsabilidade do acidente seria da mulher, condenando ao pagamento ao pagamento de R$ 140 mil, no total, por danos morais. A empresa de seguros, junto com a mulher, também foi condenada a pagar solidariamente o valor de R$ 3.908 e R$ 1.900 para a mãe e o avô, respectivamente.

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