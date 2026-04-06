Falta de água afeta moradores e comércios em Brejetuba

Falta de água afeta casas e comércios em Brejetuba Crédito: Géssica Ferreira de Souza/ Evelyn Oliveira

Moradores de Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo, relatam que enfrentam problemas com a falta de água desde a última sexta-feira (3). A situação tem afetado imóveis na região central da cidade e também causado prejuízos ao comércio local.

Sem abastecimento regular, empresários relatam dificuldades para manter as atividades. A empresária Géssica Ferreira de Souza, por exemplo, precisou alterar o funcionamento do restaurante que mantém no centro da cidade. Segundo ela, o prejuízo já chega a cerca de R$ 2 mil.

“Estamos desde sexta-feira sem água, mas o problema vem acontecendo com frequência. Estamos cobrando respostas da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). Funcionamos durante o dia e à noite, mas agora só estou abrindo à noite, buscando água em galões na zona rural. Há comércios que não estão conseguindo abrir”, relatou.

No bairro Nobre, a moradora Evelyn Oliveira registrou em vídeo a baixa pressão no abastecimento. Apesar de a água chegar às torneiras, o fluxo é insuficiente. “Cadê a água? É um descaso com a população. Ontem abriram o fornecimento, mas só algumas casas em áreas mais baixas foram abastecidas. Tem comércios que nem abriram hoje”, afirmou.