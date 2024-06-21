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Dentro de apartamento

Explosão por vazamento de gás deixa ferido em prédio no Centro de Vitória

Vítima estava sozinha no local no momento da explosão e foi encontrado com queimaduras pelo corpo por vizinhos na noite de quinta-feira (20)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

21 jun 2024 às 09:25

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 09:25

Uma explosão em um apartamento no Centro de Vitória deixou um homem de 32 anos ferido e assustou residentes do edifício na noite de quinta-feira (20). Em relato ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os moradores afirmam que o fato teria sido causado por um vazamento de gás no apartamento onde o indivíduo que se feriu estava. Segundo os relatos, a vítima estava sozinha no local.
As testemunhas contaram que, de repente, começaram a sentir um cheiro de gás muito forte e, momentos depois, ouviram o barulho da explosão no apartamento —que fica no quinto andar do prédio. No imóvel, os vizinhos encontraram a vítima com queimaduras pelo corpo e o local pegando fogo.
Os moradores do edifício conseguiram controlar o incêndio com os extintores e acionaram o Corpo de Bombeiros, junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo os Bombeiros, uma equipe chegou ao quinto andar do edifício e encontrou a vítima em pé e conversando, com queimaduras de segundo grau espalhadas pelo corpo, relatando dor e dificuldade para respirar. Uma parte dos militares levou a vítima para ser atendida pelos profissionais do Samu, enquanto a restante ficou para verificar o apartamento.
No imóvel, os bombeiros precisaram usar o sistema do edifício para realizar o resfriamento após encontrarem o colchão ainda com brasa e o ambiente com muito calor. Por conta da explosão, o apartamento de dois cômodos foi totalmente danificado e os móveis foram destruídos. A janela da estrutura foi projetada para o edifício vizinho, causando danos. Os apartamentos do quarto e sexto andar do prédio onde aconteceu a explosão também foram danificados. Uma botija de gás com a mangueira cortada já havia sido retirada do apartamento no momento da vistoria.
O irmão da vítima foi até o local onde aconteceu o fato e foi orientado pelo Corpo de Bombeiros a não modificar nada no apartamento, para que o imóvel seja periciado.
A Defesa Civil Municipal foi acionada para que uma avaliação da estrutura do prédio pudesse ser realizada.
A vítima foi socorrida consciente e encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde do homem. Além do homem, o síndico do prédio também passou por atendimento médico após ter passado mal.
Por conta da explosão, parte da Avenida Jerônimo Monteiro precisou ser fechada. O prédio onde aconteceu a ocorrência não precisou ser interditado.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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