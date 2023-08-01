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Colecistite

Ex-secretário de Saúde do ES recebe alta após cirurgia em Roma

Nésio Fernandes atualmente é secretário do Ministério da Saúde e estava na Itália para um evento internacional; ele ficou internado de quarta-feira (26) até esta terça (1°)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 ago 2023 às 18:14

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 18:14

Nésio Fernandes recebeu alta de hospital italiano nesta terça (1º)
Nésio Fernandes divulgou uma foto após receber alta em Roma, na Itália Crédito: Reprodução | Twitter
Após ficar internado por quase uma semana em um hospital da Itália, o ex-secretário de Saúde do Espírito Santo Nésio Fernandes recebeu alta nesta terça (1º). Atualmente secretário do Ministério da Saúde, ele foi diagnosticado com colecistite – inflamação da vesícula biliar – e precisou passar por uma cirurgia na manhã da última sexta-feira (28).
Em uma postagem no Twitter, Nésio comemorou a saída da unidade e agradeceu aos profissionais que o ajudaram durante o tratamento. "De alta hospitalar. Tive medo. Delirium. Grato ao Hospital San Giovanni, à sua Madre Superiora e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que cuidaram de mim e dos meus companheiros de internação. #venceremos", escreveu. 
"Uma internação 100% pública, gratuita e universal. A experiência eu avalio pelo resultado principal: vivo, sem complicações e recuperando-me"
Nésio Fernandes - Ex-secretário de Saúde do Espírito Santo
Nésio também divulgou algumas fotos tiradas no período e contou a história de pessoas que conheceu no hospital italiano.
O atual secretário de Atenção Primária viajou até Roma para participar da Cúpula Mundial de Sistemas Alimentares, que reúne líderes de várias nações para discutir sobre a fome e os impactos ambientais desse problema.

Relembre

O ex-secretário de Saúde do Espírito Santo Nésio Fernandes, atualmente titular da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde, foi diagnosticado com colecistite – inflamação da vesícula biliar – e precisou ser internado em Roma, na Itália, na última quarta-feira (26).
 "Após as primeiras horas caóticas, fui acolhido, diagnosticado e estou em tratamento de acordo ao protocolo local de um hospital público em Roma. Grato por existirem experiências de sistemas universais de saúde. Agora há pouco consegui sorrir", escreveu no Twitter.

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Dois dias depois, no período da manhã, ele passou por um processo de retirada da vesícula. Na ocasião, a assessoria do secretário informou, em nota, que o procedimento tinha sido bem-sucedido e que Nésio ia permanecer em "observação e repouso para plena recuperação", destacou.
A colecistite costuma ser causada por pedras que obstruem o tubo que vai da vesícula biliar para o intestino delgado. Entre os principais sintomas da doença estão inchaço, vômitos e dor intensa na parte superior direita da barriga.
Secretário Nésio Fernandes, à frente da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa)
Nésio Fernandes, à época em que estava na Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) Crédito: Divulgação | Sesa
Nésio atuou como secretário de saúde de 2019 a 2022, durante o governo de Casagrande, e foi um dos principais responsáveis pelas medidas de enfrentamento à pandemia adotadas no Estado.

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