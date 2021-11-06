Aos 23 anos, jovem de Ibiraçu morre após sofrer aneurisma e AVC

Karina Modenese Ramalho, de 23 anos Crédito: Redes Sociais

A estudante Karina Modenese Ramalho, de 23 anos, moradora de Ibiraçu , era descrita por amigos e familiares como uma pessoa de sorriso contagiante e ele será lembrado. Ela passou mal enquanto tomava banho, na noite da última segunda-feira (1º), e sofreu uma pancada na cabeça. Segundo familiares, a jovem teve um aneurisma e um acidente vascular cerebral (AVC) e estava internada em um hospital de Linhares , mas teve a morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (4).

Um primo de Karina, Carlos Eduardo Ramalho Barone, de 37 anos, contou à reportagem de A Gazeta como tudo ocorreu. Segundo ele, a estudante estava na casa do namorado e foi ao banheiro tomar banho. Como ela estava demorando, o irmão do namorado foi ver o que estava acontecendo. “Quando ele foi ao banheiro, ela não respondia. Quando a porta foi aberta, com uma ferramenta, a jovem foi vista caída”, relatou.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu e encaminhou Karina a um hospital em Linhares. Segundo familiares da jovem, ela teve duas paradas cardíacas, mas os médicos conseguiram reanimá-la.

Foram dois dias de aflição para a família, que teve confirmada a morte encefálica de Karina nesta quinta-feira. Para a amiga de infância, Júlia Natale Pimentel, de 24 anos, a jovem sempre estará presente na vida dos amigos e da família. "Era uma pessoa determinada, alegre e muito querida por todos. Sua missão aqui na terra foi cumprida, ela espalhou coisas boas e alegria com seu sorriso contagiante e ficará em todos nós", afirmou.

ÓRGÃOS DA JOVEM SERÃO DOADOS

Os pais de Karina optaram por doar os órgãos da filha, desejo que ela expressava em vida. A família do namorado da jovem, Vinícius Piol, de 30 anos, afirmou que o rapaz está muito abalado.

“O Vinícius disse que o sorriso aberto e jeito doce de ser da Karina fará parte dele para sempre, um anjo que agora estará presente na vida das pessoas que ela está salvando (em referência à doação de órgãos). Mesmo tão jovem, está deixando um lindo legado para todos”, disse a prima do namorado da jovem.

AVC EM JOVENS

O AVC é a segunda principal causa de mortes no Brasil e uma das mais recorrentes razões de sequelas e de incapacidade no mundo. Popularmente conhecida como uma doença que atinge pessoas mais velhas, o derrame, como também é conhecido, tem sido cada vez mais recorrente em jovens, segundo o neurologista Fabio Fieni Toso.

“O AVC pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, até mesmo uma criança pode ter. Não é raro que jovens sofram desse mal, e está se tornando cada vez mais comum, principalmente devido a fatores como consumo de álcool, sedentarismo e obesidade”, explicou.

Mas, segundo o neurologista, é possível evitar a doença. “Os maiores condicionantes são os fatores vasculares que podem ser evitados com exercícios, e uma vida mais saudável, e diminuem as chances de ter um AVC”, afirmou.