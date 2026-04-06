Estoque de sangue atinge nível crítico em Linhares; veja como doar

De acordo com a chefe do Núcleo do Hemocentro Regional de Linhares, Alinne Dalmasquio Padilha, houve uma queda de cerca de 20% no número de doadores em comparação com o mesmo período do ano passado, o que agravou a situação. Ela reforça ainda a importância dos doadores regulares para manter os estoques abastecidos.

Doar sangue é um gesto solidário que pode ajudar a salvar até quatro vidas. Um ato capaz de fazer com que pessoas com doenças crônicas graves vivam por mais tempo e com mais qualidade. Para realizar a doação, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização dos pais ou responsáveis, e pessoas acima de 61 anos só podem doar se já tiverem realizado doações antes dos 60. Também é obrigatório apresentar documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter tido uma boa noite de sono.