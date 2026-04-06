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Saúde

Estoque de sangue atinge nível crítico em Linhares; veja como doar

A unidade registrou uma baixa de 20% nas doações nesse início de ano em comparação com o mesmo período do ano passado e segundo a chefe do núcleo todos os tipos sanguíneos estão em nível crítico
Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

06 abr 2026 às 15:46

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 15:46

Hemocentro Linhares baixo estoque
Todos os tipos sanguíneos estão com baixo estoque  Crédito: Alberto Costa
O baixo estoque de sangue no Hemocentro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, levou o núcleo a emitir um alerta e convocar a população para doações. Todos os tipos sanguíneos estão em nível crítico, o que tem gerado preocupação no município.
De acordo com a chefe do Núcleo do Hemocentro Regional de Linhares, Alinne Dalmasquio Padilha, houve uma queda de cerca de 20% no número de doadores em comparação com o mesmo período do ano passado, o que agravou a situação. Ela reforça ainda a importância dos doadores regulares para manter os estoques abastecidos.
comunicado hemoes Linhares baixo estoque
Comunicado do Hemoes de Linhares Crédito: Redes Sociais
A gente precisa dos doadores recorrentes. Os homens, de preferência, 4 vezes ao ano, e as mulheres, 3 vezes. É isso que mantém os nossos estoques: os doadores regulares
Alinne Dalmasquio Padilha - Chefe do Núcleo do Hemocentro Regional de Linhares
Doar sangue é um gesto solidário que pode ajudar a salvar até quatro vidas. Um ato capaz de fazer com que pessoas com doenças crônicas graves vivam por mais tempo e com mais qualidade. Para realizar a doação, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização dos pais ou responsáveis, e pessoas acima de 61 anos só podem doar se já tiverem realizado doações antes dos 60. Também é obrigatório apresentar documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter tido uma boa noite de sono.
No município, o Hemoes fica localizado na Avenida João Felipe Calmon, no Centro da cidade, e funciona de 07h às 15h20 de segunda a sexta-feira. Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

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Linhares Doação de sangue Hemoes Região Norte do ES
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