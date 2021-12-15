Estacionamento rotativo é suspenso a partir desta quinta (16) em Vila Velha

A partir desta data, fica cancelado e não será mais cobrado nenhum valor para estacionamento nas vagas anteriormente destinadas ao rotativo. O projeto básico para nova concessão está em andamento e o novo Rotativo de Vila Velha deve ser implantado em 2022, ainda sem data definida.

Segundo a Prefeitura, o estacionamento rotativo é uma excelente ferramenta de democratização da utilização do espaço público e, desde a sua implantação, proporcionou aos usuários do sistema melhor mobilidade nos locais existentes. O projeto básico para a regulamentação de um novo modelo visa a implantação de um sistema mais eficiente e tecnológico para a cidade.