Estacionamento rotativo é suspenso a partir desta quinta (16) em Vila Velha

O sistema de estacionamento rotativo de Vila Velha será encerrado às 18h desta quinta-feira (16), deixando de funcionar na cidade. O contrato com a empresa prestadora do serviço, que completa dez anos de funcionamento em 2021, não foi renovado para licitação de um novo sistema. O valor mínimo cobrado por 30 minutos estacionado é de R$ 1,30 e o máximo permitido, por 3 horas, é de R$ 3,80.
A partir desta data, fica cancelado e não será mais cobrado nenhum valor para estacionamento nas vagas anteriormente destinadas ao rotativo. O projeto básico para nova concessão está em andamento e o novo Rotativo de Vila Velha deve ser implantado em 2022, ainda sem data definida.
Segundo a Prefeitura, o estacionamento rotativo é uma excelente ferramenta de democratização da utilização do espaço público e, desde a sua implantação, proporcionou aos usuários do sistema melhor mobilidade nos locais existentes. O projeto básico para a regulamentação de um novo modelo visa a implantação de um sistema mais eficiente e tecnológico para a cidade.