Escolas estaduais terão aulas presenciais e remotas a partir de quinta (04)
As atividades nas escolas públicas estaduais voltam a partir da próxima quinta-feira (04). O modelo de ensino será híbrido, com aulas presenciais e remotas. A reabertura das unidades acontecerá em municípios classificados como risco baixo ou moderado de transmissão do coronavírus, segundo o Mapa de Risco. Já nas cidades enquadradas como alto risco, o funcionamento presencial será suspenso enquanto durar a classificação. A informação foi anunciada na manhã desta terça-feira (02), durante coletiva do governo do Espírito Santo.
Nas escolas municipais, o início das aulas e o modelo de ensino (remoto, presencial ou híbrido) será definida por cada prefeitura, entre os dias 03 de fevereiro a 1º de março. Depois desse período, todas as unidades de ensino públicas devem oferecer atividades presenciais, mesmo que em formato híbrido, como estabelecido pelo governo do estado.
Na rede particular de ensino, as aulas foram retomadas na segunda-feira (01), em 90% das escolas. No evento, o governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, anunciaram a compra de equipamentos de informátalunos, professores, pedagogos e diretores.
"Vamos iniciar o ano letivo nesta semana nos municípios que estão em Risco Baixo e Moderado, com todo o suporte e protocolos de biossegurança. Retomamos as aulas em outubro no formato híbrido"