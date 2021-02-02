Escolas estaduais terão aulas presenciais e remotas a partir de quinta (04)

As atividades nas escolas públicas estaduais voltam a partir da próxima quinta-feira (04). O modelo de ensino será híbrido, com aulas presenciais e remotas. A reabertura das unidades acontecerá em municípios classificados como risco baixo ou moderado de transmissão do coronavírus, segundo o Mapa de Risco. Já nas cidades enquadradas como alto risco, o funcionamento presencial será suspenso enquanto durar a classificação. A informação foi anunciada na manhã desta terça-feira (02), durante coletiva do governo do Espírito Santo.