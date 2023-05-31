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Escolas e hospitais do ES serão obrigados a ter 'botão de pânico'

A lei prevê que a instalação do dispositivo - que terá ligação direta com a Polícia Militar - seja feita de maneira gradual, priorizando as regiões com maior índice de violência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2023 às 21:02

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 21:02

Botão do pânico estará em todas as escolas municipais de Vitória
Norma foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa desta terça-feira (30) e tem vigência imediata Crédito: Natalia Bourguignon
Escolas e hospitais da rede estadual do Espírito Santo serão obrigados a ter um "botão do pânico" ou aparelho similar para acionamento de serviços de segurança em caso de emergência. Um lei estadual foi promulgada pela Assembleia Legislativa após o estado não se manifestar sobre a lei aprovada na Casa.
A norma foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa desta terça-feira (30) e tem vigência imediata. A lei prevê que a instalação do dispositivo seja feita de maneira gradual, priorizando as regiões com maior índice de violência.
Pelas regras, a instalação deverá ser feita da seguinte maneira: 10% dos hospitais e escolas devem ter o "botão de pânico" em um ano a partir da data publicação da lei; 30% ao final de dois anos; e 100% ao final de cinco anos.
A Lei 11.831/2023, do deputado Denninho Silva (União), estabelece que os equipamentos tenham comunicação direta com a Polícia Militar (PM), identificando o local da ocorrência, bem como permitindo o envio às autoridades de gravação do áudio ambiente, a ser armazenado em banco de dados.
A lei é oriunda do projeto de lei 31/2023, que tramitou em urgência na Assembleia Legislativa. Passados o prazo legal de 15 dias para a manifestação do governador Renato Casagrande (PSB), e sem o posicionamento do chefe do Executivo estadual, a matéria foi promulgada pelo presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (Podemos).
Com informações do g1ES

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