ES teve oito casos de Mpox neste ano; saiba como se proteger da doença

Correção
O que é a Mpox?
A Mpox é uma doença zoonótica causada pelo vírus mpox (MPXV). A transmissão para humanos ocorre principalmente por meio do contato próximo e prolongado, como abraços, beijos ou relação sexual, com pessoas infectadas e que apresentam lesões na pele, erupções cutâneas, bolhas, crostas ou fluidos corporais, como secreções e sangue. O compartilhamento de objetos recentemente contaminados com fluidos ou materiais de lesões infectantes também podem transmitir a doença.
Quais são os sintomas da Mpox?
- Cansaço;
- Febre;
- Calafrios;
- Dor de cabeça e dor no corpo;
- Ínguas;
- Bolhas ou feridas na pele.
709 casos
8 casos
Como se prevenir?
- “Caso haja suspeita da doença, o paciente precisa evitar o contato com outras pessoas e deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para realização de exames e diagnóstico. O isolamento imediato é recomendado, e objetos pessoais, como toalhas e roupas de cama, não devem ser compartilhados”, informou a Sesa.
- Se o contato for realmente necessário, como é o caso de cuidadores de pessoas com mobilidade reduzida ou profissionais da saúde, é indicado o uso de luvas, máscaras, avental e óculos de proteção. Lave regularmente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, principalmente após o contato com a pessoa infectada.
- “Outro cuidado necessário é lavar roupas pessoais e de cama, toalhas, lençóis, talheres e objetos pessoais da pessoa com água morna e detergente. Limpe e desinfecte todas as superfícies contaminadas e descarte os resíduos, como curativos, de forma adequada”, recomenda o Ministério da Saúde.
O que muda com a nova variante
A Mpox tem tratamento e vacina?
- Não há tratamento específico para a infecção pelo vírus da Mpox. A atenção médica é usada para aliviar dores e demais sintomas e prevenir sequelas a longo prazo. Já em relação à vacina, no momento, segundo o Ministério da Saúde, ela não está prevista como estratégia de contenção no país.
- Em 2022, o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen-ES) realizou 1.953 exames para a detecção da doença, com 313 amostras positivas, que pertenciam a 159 pacientes que tiveram confirmação de MPox. Já em 2023, o caso de notificações em solo capixaba caiu para 497, com 36 confirmações.
- No Estado, a pasta da saúde afirma que “está em alerta para a detecção de novos casos e, mantém ações de orientação e prevenção junto aos municípios”, realizando, por meio do Lacen-ES, o monitoramento de variantes nas amostras coletadas nos casos suspeitos da doença.