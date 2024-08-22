ES teve oito casos de Mpox neste ano; saiba como se proteger da doença

Após a publicação desta reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou um comunicado com correção sobre os casos de MPox no Espírito Santo registrados em 2022. De acordo com a secretaria, anteriormente, foi divulgado o número de 313 casos confirmados para MPox naquele ano, mas esse dado se referia, na verdade, ao número de amostras positivas e não de pacientes. Isso porque, segundo a Sesa, para cada caso suspeito da doença, são coletadas diversas amostras do mesmo paciente, referentes aos locais em que existem lesões aparentes no corpo. Assim, em 2022, houve 159 casos confirmados de MPox no Estado e não 313, como publicado inicialmente. O texto foi corrigido.