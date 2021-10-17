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Atualização da pandemia

ES registra 12.754 mortes e chega a 598.599 mil casos de Covid-19

Em 24 horas foram registrados oito óbitos e 521 novos casos da doença; número de curados ultrapassou 574 mil pessoas

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2021 às 18:04
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Mais de 12 mil pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no Espírito Santo  Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.754 mortes e  598.599 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas foram registrados oito óbitos e 521 novas infecções. Os dados foram atualizados neste domingo (17) no Painel Covid-19.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.475. Na sequência, aparece Vila Velha (75.127), seguida por Vitória (65.484) e Cariacica (45.221). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.502), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.279 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.555. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.836 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2.108.000 testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 574.085, com um acréscimo de 316 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.091. 427 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.873.015 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.267 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 144.727 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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