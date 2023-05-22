Após mais um caso de gripe aviária ter sido confirmado em uma ave silvestre no fim de semana no Espírito Santo, no município de Nova Venécia, foram identificadas 24 pessoas que possivelmente se expuseram ao vírus H5N1 por terem tido contato com a ave. Todos estão em monitoramento, sendo que um deles apresentou sintomas gripais leves. Esse caso suspeito está em investigação pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) juntamente com outros dois de Cariacica.
Outros três casos já foram notificados pela Sesa como suspeitos por apresentarem sintomas gripais leves, sendo um do Parque Fazendinha (esse já descartado), em Jardim Camburi, Vitória, e outros dois em funcionários do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica, ainda em investigação.
De acordo com a Sesa, foi iniciado o protocolo de isolamento social (que ocorre na própria residência), tratamento e coleta de exames dos suspeitos. Já as demais pessoas que podem ter sido expostas estão em monitoramento pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS/ES) e pelo município.
Quanto aos possíveis casos de influenza viária em humanos, a Sesa destaca os seguintes números:
ES investiga mais 3 casos suspeitos de gripe aviária em humanos
- Notificados: 60
- Descartados: 34
- Em monitoramento: 23
- Em investigação: 03
Ainda segundo a Sesa, as pessoas que tiveram contato com as aves diagnosticadas com a influenza aviária devem ser monitoradas e manter o isolamento social se apresentarem sintomas gripais pelo período de dez dias a partir do contato com a ave contaminada ou com suspeita de contaminação.
Caso em ave de Nova Venécia
A ave diagnosticada com a influenza é da espécie trinta-réis-real e apresentou teste positivo para o vírus H5N1. O animal havia sido encontrado na zona rural de Nova Venécia. Como a ocorrência foi em área não litorânea, a ação de vigilância será ampliada também para os municípios vizinhos: São Gabriel da Palha e Águia Branca.
A ave já tinha sido sacrificada, junto com outras três que foram identificadas com sintomas da doença no litoral e na região Norte. Elas são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando.
De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema/ES), caso surjam novas aves com suspeita de gripe aviária, serão levadas para uma área específica e isolada, localizada em Vila Velha, para que não haja risco de infecção a outros animais.
Os três primeiros casos de influenza aviária no Espírito Santo em pássaros foram confirmados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na última segunda-feira (15). Duas aves eram também da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando.
A terceira infectada era uma ave migratória da espécie Sula leucogaster (atobá-pardo), que estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram) desde janeiro e foi infectada pelos dois trinta-réis-bando que chegaram ao Ipram. Os três ficaram debilitados e morreram dias depois da infecção.