Ave da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando Crédito: Shutterstock

Outros três casos já foram notificados pela Sesa como suspeitos por apresentarem sintomas gripais leves, sendo um do Parque Fazendinha (esse já descartado), em Jardim Camburi , Vitória, e outros dois em funcionários do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica, ainda em investigação.

De acordo com a Sesa, foi iniciado o protocolo de isolamento social (que ocorre na própria residência), tratamento e coleta de exames dos suspeitos. Já as demais pessoas que podem ter sido expostas estão em monitoramento pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS/ES) e pelo município.

Quanto aos possíveis casos de influenza viária em humanos, a Sesa destaca os seguintes números:

Your browser does not support the audio element. ES investiga mais 3 casos suspeitos de gripe aviária em humanos

Notificados: 60

60 Descartados: 34

34 Em monitoramento: 23

23 Em investigação: 03

Ainda segundo a Sesa, as pessoas que tiveram contato com as aves diagnosticadas com a influenza aviária devem ser monitoradas e manter o isolamento social se apresentarem sintomas gripais pelo período de dez dias a partir do contato com a ave contaminada ou com suspeita de contaminação.

Caso em ave de Nova Venécia

A ave já tinha sido sacrificada, junto com outras três que foram identificadas com sintomas da doença no litoral e na região Norte. Elas são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando.

De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema/ES), caso surjam novas aves com suspeita de gripe aviária, serão levadas para uma área específica e isolada, localizada em Vila Velha, para que não haja risco de infecção a outros animais.

Os três primeiros casos de influenza aviária no Espírito Santo em pássaros foram confirmados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na última segunda-feira (15). Duas aves eram também da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando.