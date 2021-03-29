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Programa CNH Social

ES abre inscrições com 3 mil vagas para carteira de motorista de graça

Para se inscrever, é necessário que o interessado esteja registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico)

Publicado em 29 de Março de 2021 às 09:42

Publicado em 

29 mar 2021 às 09:42
Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será mais caro em 2021 no ES
Inscrições para a CNH Social começam na quibta-feira (31) Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil
governo do Estado abre, na manhã desta segunda-feira (29), as inscrições para 3 mil vagas no Programa CNH Social, que distribui cursos de habilitação para tirar carteira de motorista de graça. As inscrições começam às 10h desta segunda e vão até 23h59 do dia 7 de abril e serão feitas exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.
Também foi anunciada para este ano a oferta de mais 2.500 vagas na segunda fase do programa, em junho, e outras 2.500 na terceira fase, em setembro, totalizando 8 mil carteiras de motorista e um investimento de R$ 11 milhões em 2021.
Para se inscrever, é necessário que o interessado esteja registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses até o dia 12 de fevereiro de 2021, além de ter 18 anos completos no momento da inscrição, residir no Espírito Santo, ter renda familiar de até dois salários mínimos e não estar judicialmente impedido de possuir a CNH. Serão reservadas 5% das inscrições para as pessoas com deficiência.

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O resultado da primeira fase será divulgado no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) no dia 13 de abril, às 12h. Para aqueles candidatos que não forem selecionados nessa lista, haverá uma nova oportunidade de ser contemplado. No dia 1º de junho, às 12h, será divulgada uma chamada única de suplentes no site do Detran-ES. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação de candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.
O interessado deverá acessar o site www.detran.es.gov.br, na aba 'CNH Social', à esquerda, e inserir as informações pessoais solicitadas. Todos os dados informados devem conferir, precisamente, com as informações do Cadastro Único.
O candidato deverá selecionar a categoria desejada, entre as seguintes opções: Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem quer tirar sua primeira carteira de motorista. Quem já tem carteira de motorista poderá selecionar: Adição de categoria A (moto), Adição de Categoria B (carro), Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus) ou Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta).

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