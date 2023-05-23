O visual exuberante da Praia de Peracanga, um dos principais cartões-postais de Guarapari, aos poucos dá lugar à degradação ambiental. Moradores reclamam e se mostram preocupados com a erosão no local, que, segundo eles, intensificou-se nos últimos meses com as chuvas e o descarte irregular de água.
Sérvulo Clermont, presidente da Associação de Moradores da Enseada Azul (AmeAzul), explicou que a principal preocupação é com a área de restinga. De acordo com ele, as estruturas que facilitam o acesso de turistas e frequentadores também começaram a ser prejudicadas.
"A situação preocupa, porque tem se agravado com o passar dos anos. De 2022 para cá, só piorou. Acontece principalmente nos períodos de ressaca e de variação grande da maré. Nosso medo é que afete a restinga e algumas vias de acesso de concreto que foram criadas. O cenário é ainda pior ali no final da praia, onde tem o Morro do Judeu. Estamos falando de um destino fortemente conhecido no Brasil, então estamos preocupados", destacou.
O presidente da AmeAzul ressaltou, ainda, que a administração municipal já foi notificada e que aguarda uma reunião para discutir novas ações.
Erosão na Praia de Peracanga preocupa moradores de Guarapari
"Se continuar avançando, no futuro, existe o risco de afetar até o calçadão. Vale destacar ainda que também precisamos tratar a drenagem de água fluvial, porque, hoje, toda água que vem de chuva ou de descarte, vai parar na praia. Já vimos pessoas jogando água de piscina na praia. Não tem o tratamento adequado. Isso acaba corroborando com a erosão"
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informou, em nota, que a erosão existente na orla de Peracanga trata-se de um processo de intemperismo natural da área. "A Semag já está realizando procedimentos para conter os avanços dos processos erosivos e de estabilização da restinga", frisou.
A situação pelas lentes de repórter Fernando Madeira: