Erosão na Praia de Peracanga preocupa moradores de Guarapari

Sérvulo Clermont, presidente da Associação de Moradores da Enseada Azul (AmeAzul), explicou que a principal preocupação é com a área de restinga. De acordo com ele, as estruturas que facilitam o acesso de turistas e frequentadores também começaram a ser prejudicadas.

"A situação preocupa, porque tem se agravado com o passar dos anos. De 2022 para cá, só piorou. Acontece principalmente nos períodos de ressaca e de variação grande da maré. Nosso medo é que afete a restinga e algumas vias de acesso de concreto que foram criadas. O cenário é ainda pior ali no final da praia, onde tem o Morro do Judeu. Estamos falando de um destino fortemente conhecido no Brasil, então estamos preocupados", destacou.