"Era apaixonado pelo Jornalismo", dizem amigos sobre Angelo Passos

Amigos criados ao longo de mais de 50 anos no Jornalismo e também fora do ambiente profissional lamentaram a morte do jornalista Angelo Passos. Ele morreu na manhã desta terça-feira (25), após mais de um ano internado lutando contra um câncer.
Angelo trabalhou por mais de 50 anos em A Gazeta onde foi redator, editor de Economia, editorialista e colunista de Economia. Para muitos, o profissional teve uma importância grande para o jornalismo econômico no Espírito Santo, tendo ajudado a formar gerações de repórteres, além de inspirar outros tantos.
Amigo de Angelo há 12 anos, o padre Adenilson Antônio Schmidt foi quem esteve com o jornalista em seus últimos momentos de vida. De acordo com o religioso, o profissional tinha duas grandes paixões: a mãe e o jornal A Gazeta. Ainda segundo o padre, Angelo desejava receber alta do hospital onde estava internado para voltar para casa e continuar escrevendo suas colunas.
“Após o falecimento da mãe, ele se empenhou no que mais amava: ser jornalista. Escrevia a coluna no site com muita dedicação, até quando não podia mais. É a perda de um grande amigo”, disse.
“Angelo foi certamente a pessoa de maior coração que já conheci. Ele tinha um carinho especial pelos mais pobres e nunca deixou de ser solidário. Sempre ajudou. Um coração como o dele vai ser difícil de encontrar novamente”, acrescentou padre Adenilson.
“Angelo sempre foi muito respeitado e reconhecido pela sua capacidade na área. Ele se dedicou muito a A Gazeta e me acolheu na editoria de Economia. Falava muito sobre sua mãe e era dedicado ao trabalho. A morte da mãe foi uma perda muito grande para ele”, comentou Claudia, lamentando a perda do amigo.
DEDICAÇÃO AO TRABALHO
A jornalista Denise Zandonadi, que também trabalhou com Angelo em A Gazeta, conta que ele ficava até tarde na redação e trabalhava com dedicação. “Ele era muito apaixonado pela profissão, sempre bem informado, principalmente sobre economia. Fora da redação, lembro a dedicação e o cuidado dele com a mãe, de quem cuidou até o fim com muito carinho. Era generoso com as pessoas que amava”, contou.
O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, relata que o jornalista Angelo Passos sempre foi muito cordial e simpático.
"Angelo era tímido, mas tinha um texto brilhante, com conhecimento profundo na área de Economia. Sua presença sempre foi marcante na redação de A Gazeta. Ele era referência para os mais novos em sua área. Vai deixar saudades em todos nós"
A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, lembra, com carinho, como o jornalista era referência para os profissionais da redação. “Estou há 23 anos na Rede Gazeta e fui, por quase 15 anos, da área de Economia. Quando fui promovida a editora, fiquei preocupada do que ele ia achar, porque era referência para todos nós. No entanto, ele foi muito carinhoso em me elogiar e dizer que eu sempre poderia contar com ele. Dali pra frente foi uma parceria de muito tempo. Ele sempre escrevendo as colunas, e eu tirando dúvidas de Economia. Que o Senhor o receba e dê forças à família e aos amigos.”
Já o jornalista e consultor em Comunicação André Hees lembra de Angelo, com quem também trabalhou em A Gazeta, como uma figura religiosa e generosa, além de enaltecer as qualidades profissionais do antigo colega de redação.
“Angelo Passos conhecia como poucos a Economia do Espírito Santo. Eu o conheci em 1992, quando comecei na Gazeta. Era muito criterioso na apuração e tinha boas fontes. Comigo sempre foi muito atencioso e generoso. Aprendi muito com ele. Lamento muito sua perda. Ele tinha muita fé. Era religioso e fazia doações para instituições de caridade, gestos que gostava de manter em sigilo. É um dia triste para os amigos e o jornalismo capixaba”, comentou.
SEPULTAMENTO
Angelo Passos morreu de insuficiência respiratória, em decorrência do câncer, após mais de um ano internado. O corpo vai ser velado nesta quarta-feira (26), no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. O sepultamento está marcado para as 12 horas.