"Era apaixonado pelo Jornalismo", dizem amigos sobre Angelo Passos

Angelo Passos trabalhou por mais de 50 anos em A Gazeta Crédito: Chico Guedes

Amigos criados ao longo de mais de 50 anos no Jornalismo e também fora do ambiente profissional lamentaram a morte do jornalista Angelo Passos . Ele morreu na manhã desta terça-feira (25), após mais de um ano internado lutando contra um câncer.

A Gazeta onde foi redator, editor de Angelo trabalhou por mais de 50 anos emonde foi redator, editor de Economia , editorialista e colunista de Economia . Para muitos, o profissional teve uma importância grande para o jornalismo econômico no Espírito Santo, tendo ajudado a formar gerações de repórteres, além de inspirar outros tantos.

Amigo de Angelo há 12 anos, o padre Adenilson Antônio Schmidt foi quem esteve com o jornalista em seus últimos momentos de vida. De acordo com o religioso, o profissional tinha duas grandes paixões: a mãe e o jornal A Gazeta. Ainda segundo o padre, Angelo desejava receber alta do hospital onde estava internado para voltar para casa e continuar escrevendo suas colunas.

“Após o falecimento da mãe, ele se empenhou no que mais amava: ser jornalista. Escrevia a coluna no site com muita dedicação, até quando não podia mais. É a perda de um grande amigo”, disse.

“Angelo foi certamente a pessoa de maior coração que já conheci. Ele tinha um carinho especial pelos mais pobres e nunca deixou de ser solidário. Sempre ajudou. Um coração como o dele vai ser difícil de encontrar novamente”, acrescentou padre Adenilson.

A Gazeta, nos anos 1980. Depois, ele a chamou para trabalhar na editoria de E Assessora de Comunicação da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), Claudia Feliz conheceu Angelo quando ainda era estagiária de, nos anos 1980. Depois, ele a chamou para trabalhar na editoria de E conomia , onde os dois construíram uma relação de trabalho e amizade.

“Angelo sempre foi muito respeitado e reconhecido pela sua capacidade na área. Ele se dedicou muito a A Gazeta e me acolheu na editoria de Economia. Falava muito sobre sua mãe e era dedicado ao trabalho. A morte da mãe foi uma perda muito grande para ele”, comentou Claudia, lamentando a perda do amigo.

DEDICAÇÃO AO TRABALHO

A jornalista Denise Zandonadi, que também trabalhou com Angelo em A Gazeta, conta que ele ficava até tarde na redação e trabalhava com dedicação. “Ele era muito apaixonado pela profissão, sempre bem informado, principalmente sobre economia . Fora da redação, lembro a dedicação e o cuidado dele com a mãe, de quem cuidou até o fim com muito carinho. Era generoso com as pessoas que amava”, contou.

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, relata que o jornalista Angelo Passos sempre foi muito cordial e simpático.

"Angelo era tímido, mas tinha um texto brilhante, com conhecimento profundo na área de Economia. Sua presença sempre foi marcante na redação de A Gazeta. Ele era referência para os mais novos em sua área. Vai deixar saudades em todos nós" Café Lindenberg - Presidente da Rede Gazeta

A Gazeta, Elaine Silva, lembra, com carinho, como o jornalista era referência para os profissionais da redação. “Estou há 23 anos na Rede Gazeta e fui, por quase 15 anos, da área de A editora-chefe de, Elaine Silva, lembra, com carinho, como o jornalista era referência para os profissionais da redação. “Estou há 23 anos na Rede Gazeta e fui, por quase 15 anos, da área de Economia . Quando fui promovida a editora, fiquei preocupada do que ele ia achar, porque era referência para todos nós. No entanto, ele foi muito carinhoso em me elogiar e dizer que eu sempre poderia contar com ele. Dali pra frente foi uma parceria de muito tempo. Ele sempre escrevendo as colunas, e eu tirando dúvidas de Economia . Que o Senhor o receba e dê forças à família e aos amigos.”

Já o jornalista e consultor em Comunicação André Hees lembra de Angelo, com quem também trabalhou em A Gazeta, como uma figura religiosa e generosa, além de enaltecer as qualidades profissionais do antigo colega de redação.

“Angelo Passos conhecia como poucos a Economia do Espírito Santo. Eu o conheci em 1992, quando comecei na Gazeta. Era muito criterioso na apuração e tinha boas fontes. Comigo sempre foi muito atencioso e generoso. Aprendi muito com ele. Lamento muito sua perda. Ele tinha muita fé. Era religioso e fazia doações para instituições de caridade, gestos que gostava de manter em sigilo. É um dia triste para os amigos e o jornalismo capixaba”, comentou.

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