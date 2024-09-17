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Grande Vitória

Enxame de abelhas em cadeira de praia chama atenção em Guarapari

Cena chamou atenção na Praia Preta; apicultor foi acionado para a retirada dos insetos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2024 às 15:36

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 15:36

Um enxame de abelhas africanas em uma cadeira chamou a atenção de banhistas que estavam na Praia da Areia Preta em Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória, no último sábado (14). Eram aproximadamente 25 mil insetos, segundo um apicultor que foi chamado para a retirada.
O profissional disse que pelo menos uma banhista foi picada. Depois de 1h30 de trabalho, todas as abelhas foram colocadas em recipientes.  O vídeo que abre essa reportagem circula nas redes sociais e mostra apenas parte da ação. Aguinaldo Vieira tem 85 anos, está aposentado e fez todo o serviço de forma voluntária.
O apicultor contou que estava em casa quando recebeu uma ligação pedindo ajuda sobre o enxame. "Fui de moto até lá só com alguns equipamentos como a caixa e um calmante para aplicar nas abelhas. Assim que cheguei, vi aquela grande quantidade e pedi logo para que todo mundo se afastasse".
Aguinaldo é apicultor há 60 anos e seguiu alguns métodos para conseguir retirar os insetos com segurança. "Primeiro, eu tirei a abelha rainha. Levei um calmante e apliquei nelas com o fumigador. Ele é natural, funciona com a fumaça e não mata nenhuma abelha. Coloquei todas na caixa e devolvi a cadeira para a banhista. Depois levei a caixa para uma área de vegetação afastada", comentou.
Após a retirada do enxame, Aguinaldo pretende cuidar das abelhas para tentar extrair mel. Para o apicultor, não há um motivo especial para os animais terem pousado na cadeira de praia, os insetos apenas podem ter feito um pausa para seguir para outro local.

Enxameamento

Segundo o biólogo Pedro Reck, o fenômeno do deslocamento de colônias de abelhas como a que aconteceu em Guarapari é chamado de enxameamento. "Ele é normal e acontece quando colônias ficam grandes demais ou por algum motivo são desalojadas. Elas se aglomeram ao redor da abelha rainha para se proteger", explicou.
Pedro apontou que alguma queimada pode ter atingido o enxame, o que pode ter feito com que elas migrassem, mas que com a chegada da primavera esse fenômeno ocorre com mais frequência.

Ataques

O apicultor apontou que, em uma semana, realizou quatro retiradas de enxames em diversos pontos da cidade. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), de janeiro a julho de 2024 foram registrados 300 acidentes com abelhas e uma morte. Já em 2023, foram 471 acidentes em todo o ano e uma morte.

Acione o CIAtox

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica orienta que a população faça contato pelo telefone 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de profissionais preparados para auxiliar na avaliação e na decisão da melhor conduta.

(Com informações da repórter Viviane Lopes, do g1 ES)

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