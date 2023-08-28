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Explosão de fofura

Encontro em 'parcão' reúne cães da raça golden retriever em Colatina

Ao lado dos tutores, eles tiraram o último domingo (27) para se divertir com os "aumigos"; é a terceira vez que o "Encontrão de Golden" acontece na cidade
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

28 ago 2023 às 18:32

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 18:32

Um encontro para lá de diferente chamou a atenção de quem passou pela área verde da Avenida Beiro Rio, em Colatina, no Noroeste do Estado, no último domingo (28). Junto aos tutores, vários cães da raça golden retriever deixaram de lado o friozinho e a chuva que caía na "Princesinha do Norte" para uma tarde de diversão com os "aumigos" no "parcão" (espaço dedicado ao lazer e diversão dos animais de estimação) da cidade. 
Essa é a terceira vez que o "Encontrão de Golden" acontece em Colatina. A ideia surgiu do instalador de rastreadores veiculares, Bruno Covre, tutor do Loki e integrante da Associação dos Golden Retriever do município. Segundo ele, as primeiras reuniões começaram por grupos de WhatsApp. 
"Eu tenho alguns conhecidos com um cão da raça. Nós fomos nos reunindo primeiro no WhatsApp, até que a galera me elegeu como presidente do grupo. Também fui olhando redes sociais de pessoas que tinham golden e ia chamando elas para participar", explicou o tutor do Loki. 
"Começamos no grupo do WhatsApp e marcávamos de ir na avenida, antes mesmo de ter o 'parcão'. Fomos crescendo e, com isso, surgiu o "Encontrão", que acontece uma vez por ano"
Bruno Covre - Idealizador do "Encontrão de Golden" de Colatina
Atualmente, o grupo tem mais de 100 integrantes, todos tutores de golden. "Tem gente lá que tem cinco", acrescentou Bruno.
De acordo com ele, a maioria das pessoas são de Colatina, mas alguns integrantes são de cidades do Norte do Estado, como Jaguaré, Linhares e São Mateus. 

Encontrão em Parcão reúne dezenas de cães da raça Golden em Colatina

Além das brincadeiras, o "Encontrão de Golden" também conta com distribuição de brindes e sorteios. "Comecei a correr atrás dos pet shops aqui da cidade. Com isso, além de presentear, a gente também divulga esses estabelecimentos", contou.
Neste ano, por causa da chuva, o encontro contou com a participação de cerca de 20 cães da raça. Mas, segundo Bruno, a segunda edição do evento, que aconteceu no ano passado, reuniu quase 50 goldens retrievers. 
Bruno ainda salientou a importância de um espaço como o parcão para a cidade. "Temos a liberdade de soltar nossos animais sem correr o risco de incomodar as pessoas que estão no seu lazer. Todos saem ganhando!", finalizou. 

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