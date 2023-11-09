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Reitoria

Eleição na Ufes: resultado parcial aponta vitória de Eustáquio e Sonia

A contagem oficial será divulgado ainda nesta quinta-feira (9). Após essa etapa, processo para escolha da nova reitoria terá indicações para lista tríplice e decisão do presidente Lula
Daisy Silva

Daisy Silva

Publicado em 

09 nov 2023 às 12:44

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 12:44

Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo
Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo Crédito: Divulgação
O resultado parcial da pesquisa eleitoral para reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), realizado na última quarta-feira (8), aponta para a vitória da chapa 10, do professor Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro e da professora Sonia Lopes. Boa parte da apuração aconteceu durante a madrugada, mas a contagem oficial termina na tarde desta quinta (9).
Eustáquio é do Departamento de Química e vice-diretor do Centro de Ciências Exatas (CCE). Já a professora Sonia é do Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais
Concorriam pela chapa 20 a professora Edinete Maria Rosa – do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento e diretora do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) – e a professora Maria Lúcia Teixeira Garcia, do Departamento de Serviço Social.
Professor Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro e professora Sonia Lopes Victor - chapa 10
Professor Eustáquio e professora Sonia são da chapa 10 Crédito: Reprodução/Ufes
Até esta manhã, a chapa 10 tinha 53,9% dos votos válidos, enquanto a chapa 20 recebeu 46,1% dos votos válidos.
A comissão ainda deve avaliar os votos em separado colhidos em cédulas de papel, que serão computados somente quando os votos do interior do Estado chegarem em Vitória, nesta quinta.
Segundo a Ufes, a expectativa é que a apuração seja retomada a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Somente após a apuração de todos os votos é que será divulgado o resultado oficial das eleições.
A votação foi encerrada às 21 horas de quarta. Os docentes, discentes e técnicos administrativos compareceram nos campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, de Alegre, São Mateus e Jerônimo Monteiro para escolherem os novos representantes.
Professora Edinete Maria Rosa e professora Maria Lúcia Teixeira Garcia - Chapa 20
Edinete Maria Rosa e Maria Lúcia são da chapa 20 Crédito: Reprodução / Ufes
Após o resultado oficial da pesquisa eleitoral, a próxima etapa é a votação da lista tríplice na reunião dos três conselhos superiores da Universidade: Conselho Universitário (CUr); Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e Conselho de Curadores.
Tradicionalmente, quem recebeu mais votos na pesquisa eleitora é indicado para lista tríplice. Após essa etapa, os três nomes são apresentados à Presidência da República. No atual processo sucessório, a nomeação dos nomes que ocuparão a reitoria entre 2024 e 2028 ficará a cargo do presidente Lula.

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