Eleição na Ufes: resultado parcial aponta vitória de Eustáquio e Sonia

Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo Crédito: Divulgação

O resultado parcial da pesquisa eleitoral para reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), realizado na última quarta-feira (8), aponta para a vitória da chapa 10, do professor Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro e da professora Sonia Lopes. Boa parte da apuração aconteceu durante a madrugada, mas a contagem oficial termina na tarde desta quinta (9).

Eustáquio é do Departamento de Química e vice-diretor do Centro de Ciências Exatas (CCE). Já a professora Sonia é do Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais

Concorriam pela chapa 20 a professora Edinete Maria Rosa – do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento e diretora do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) – e a professora Maria Lúcia Teixeira Garcia, do Departamento de Serviço Social.

Professor Eustáquio e professora Sonia são da chapa 10 Crédito: Reprodução/Ufes

Até esta manhã, a chapa 10 tinha 53,9% dos votos válidos, enquanto a chapa 20 recebeu 46,1% dos votos válidos.

A comissão ainda deve avaliar os votos em separado colhidos em cédulas de papel, que serão computados somente quando os votos do interior do Estado chegarem em Vitória , nesta quinta.

Segundo a Ufes, a expectativa é que a apuração seja retomada a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube . Somente após a apuração de todos os votos é que será divulgado o resultado oficial das eleições.

A votação foi encerrada às 21 horas de quarta. Os docentes, discentes e técnicos administrativos compareceram nos campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, de Alegre, São Mateus e Jerônimo Monteiro para escolherem os novos representantes.

Edinete Maria Rosa e Maria Lúcia são da chapa 20 Crédito: Reprodução / Ufes

Após o resultado oficial da pesquisa eleitoral, a próxima etapa é a votação da lista tríplice na reunião dos três conselhos superiores da Universidade: Conselho Universitário (CUr); Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e Conselho de Curadores.