“Ela salvou a vida do meu filho”, diz pai de paciente de Milena Gottardi

Rodrigo, que foi paciente de Milena Gottardi, ao lado do pai Marcos Antonio Crédito: Arte Geraldo Neto

Era dezembro de 2008, quando o o servidor municipal Marcos Antonio Xavier Sarti, 40, recebeu a pior notícia de sua vida: seu filho de 4 anos, que havia sido internado na emergência do Hospital Infantil de Vitória, estava com leucemia linfoide aguda. “Nem sei te explicar o tamanho da dor de um pai naquele momento”, relembra.

O pequeno Rodrigo, então, foi encaminhado para tratamento com a oncologista pediatra Milena Gottardi . “Lembro que chorarmos juntos quando recebemos a confirmação de que meu filho estava com leucemia”, conta Marcos Antônio.

Naquele momento começou uma maratona de tratamentos que culminaram com a recuperação total de Rodrigo, hoje com 17 anos. “Meu filho está vivo graças à doutora Milena. Ela sempre alertava que as chances de cura eram de 50%, que a luta seria grande, com muitas dificuldades, mas que eu não desistisse. E meu filho ficou curado. Ela foi um anjo na vida do meu filho”, lembra o pai.

Milena iniciou o tratamento do garotinho, mas teve que se afastar em decorrência de sua gravidez. “Foi um momento difícil. Meu filho ficou muito apegado a ela e chorava. Quando ela retornou, o tratamento tinha começado a fazer efeito no combate à doença. Ela comemorou muito”, relata.

Rodrigo fez o tratamento até os 12 anos, quando passou a fazer avaliações periódicas. “A última delas foi em 2016. Ele não deixava de ir ao hospital, sempre seguindo as orientações da doutora Milena. Ela sempre foi atenciosa com as crianças e com as famílias”.

A médica Milena Gottardi, assassinada em 14 de setembro de 2017 Crédito: Arquivo Família/Redes sociais

Marcos é pai de outro garoto, hoje com 13 anos, e que estava com 20 dias de nascido quando ele descobriu que o filho mais velho estava doente. “Foi uma fase muito difícil. Me dediquei integralmente a ele. Perdi emprego, o casamento, acabei endividado”, descreve.

Os muitos registros fotográficos feitos no hospital, do filho com Milena, foram perdidos nas mudanças de residência feitas pela família. “Os registros estão no coração”, diz Marcos Antônio, resignado.

A NOTÍCIA DO CRIME

Marcos Antônio soube do assassinato da médica por uma mensagem de aplicativo. “Fiquei esperando as informações serem divulgadas no jornal porque não acreditei ser verdade. Quando confirmaram, meu mundo desabou. Vi que não tinha volta."

O impacto foi ainda maior para o filho. “Ele ficou muito abalado. Foi difícil superar a tristeza, a perda da doutora”, conta Marcos. E foi nos corredores do hospital que Milena descobriu que ele também era morador de Fundão. “Ficamos um bom tempo conversando e trocando informações sobre a nossa cidade."

O filho de Marcos Antônio está curado da doença. “Vai fazer 18 anos em dezembro. Já está namorando, estagiando e está ansioso para tirar a habilitação. Sua recuperação foi uma conquista. Não tenho dúvidas de que a doutora Milena foi fundamental na cura dele”, ressalta. Na última semana, eles visitaram a mãe de Milena, Zilca Gottardi.

"Fui dizer a ela que eu sou mais um pai grato por ter tido a doutora Milena na vida do meu filho, pois sem ela seria difícil meu filho ter sobrevivido. Eu fico emocionado quando lembro pelo que passamos e a minha gratidão é eterna. Teria dado minha vida para ela estar viva, agora" Marcos Antonio Xavier Sarti - Pai de Rodrigo

CRIME E JULGAMENTO

A EXPECTATIVA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

O advogado Renan Sales, que atua como assistente de acusação, representando a família da vítima, assinala não haver dúvidas sobre a participação dos seis réus no crime. “Pelas provas produzidas durante toda a persecução penal, não há dúvidas de que os seis réus são, de fato, os responsáveis pelo feminicídio que vitimou a médica Milena Gottardi”.

Observa ainda que a condenação trará um pouco de alento para família de Milena. “Servirá como medida pedagógica para desestimular outros crimes contra mulher, além de fazer justiça no caso concreto”.

Em relação ao julgamento, diz estar confiante na atuação dos jurados. “O Tribunal Popular do Júri de Vitória, por seus sete jurados, condenará todos, mesmo com todas as tentativas dos réus em levar esse julgamento para outra comarca”, diz, lembrando que a defesa dos réus tentou transferir o julgamento para outras comarcas do estado.

MPES: “PROVA ROBUSTA E COERENTE PARA CONDENAÇÃO”

A expectativa do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) é de que será feita Justiça no júri popular dos seis acusados pelo assassinato da médica. “A sociedade de Vitória foi muito afetada com a morte de uma pessoa tão boa. Neste julgamento vai ser demonstrado a concretização do mal que foi praticado”, assinala o promotor Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos, um dos três que acompanham o caso.

Ele recorda que Milena era pediatra oncologista e que, com ela, morreu a esperança de várias famílias de crianças com câncer por ela tratadas. “É um impacto para além da família da vítima. A maldade que consta nos autos é de desacreditar qualquer pessoa, pelo menosprezo com a vida humana. A prova contra os réus está robusta e coerente para uma condenação e o MPES está confiante."

Equipamentos médicos de Milena Gottardi guardados pela família Crédito: Acervo da família

A DEFESA DOS RÉUS

O advogado Rodrigo Bandeira de Mello, que também faz a defesa de Hilário Frasson, assinalou que provas relevantes vão ser apresentadas ao Tribunal do Júri. “Compreendemos que esta certeza de condenação alegada pela acusação cabe somente a cada um dos jurados, após a averiguação de todos os fatos que serão mostrados durante o júri. Igualmente afirmou o Ministério Público, a defesa irá mostrar provas robustas e altamente relevantes para o caso”.

Destacou ainda que Hilario sofre com a separação das filhas. “Hilário, enquanto pai, está sofrendo alienação parental e o maior objetivo da vida dele é restaurar o relacionamento com as filhas. Respeitamos muito a dor da família da Milena e nos solidarizamos muito com ela”.

Acrescentou ainda: “Esse fato é uma grande tragédia na vida de todos. Hilário amava e ama a Milena até hoje. As maiores dores na vida dele são a perda da Milena e do relacionamento com as filhas. Vamos aclarar todo o ocorrido no momento oportuno, durante o julgamento e perante o júri popular”, disse Mello.

Leonardo da Rocha de Souza, que faz a defesa de Bruno, informou que a expectativa será a sua absolvição. “Será o nosso grande desafio. Ele está muito angustiado e espero provar a sua inocência e que a Justiça seja feita em relação a ele”, destacou.

Rocha também faz a defesa de Dionathas, réu confesso, que quer prestar os esclarecimentos. “Espero que ele tenha tranquilidade para esclarecer todos os fatos”, pontuou Rocha.

Alexandre Lyra Trancoso, que realiza a defesa de Valcir, assinala que ele não participou do crime. “Queremos reverter a situação. Entendemos que ele não atuou como intermediário do crime”, assinalou.