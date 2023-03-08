Durante limpeza, motocicleta é encontrada dentro de canal em Vila Velha

Agentes da Guarda de Vila Velha conseguiram achar o número do motor e identificar o dono Crédito: Divulgação | GMVV

Uma ação de limpeza em um canal da Praia de Itaparica, Vila Velha , "resgatou" algo inusitado: uma motocicleta. Isso mesmo! Cheia de lama, ela foi encontrada no valão, no final da manhã desta quarta-feira (8). Além de chamar atenção por si só, outro detalhe da história deixou os guardas com um ponto de interrogação na cabeça. É que o veículo não tinha nenhuma restrição de furto ou roubo.

De acordo com a agente Elisângela Fraga de Oliveira, da Guarda Municipal de Vila Velha, a equipe estava passando pela região quando foi acionada por um fiscal de obra da prefeitura.

"A máquina que estava fazendo o serviço de limpeza dos canais foi puxar e se tratava de uma moto. Eles nos chamaram porque, quando se trata de um veículo, pode ter alguma restrição, pode estar sendo procurado ou ter envolvimento com algum crime", explicou Elisângela.

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Motocicleta encontrada em canal de Vila Velha

Com muita dificuldade, já que a moto estava coberta por lama, os guardas conseguiram encontrar o número do motor e jogaram no sistema, achando a placa. "A gente viu que se tratava de um veículo de Domingos Martins Região Serrana do Estado ), mas sem nenhuma restrição de furto ou roubo. Também não deram baixa no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) como um veículo que não circula mais. Isso nos levantou várias questões", ponderou a guarda.

De acordo com ela, ficou a dúvida se o proprietário da moto sabia que ela estava ali ou não. "Será que o descarte foi feito por ele? Ou ele foi vítima de algum crime? Será que está desaparecido? Ou será que a moto estava envolvida em algum crime e foi descartada?", indagou.

O veículo, da marca Dafra, foi guinchado e levado para o pátio do Detran. A Guarda tenta contato com o proprietário.

Crime ambiental