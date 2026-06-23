Duas escolas do ES estão entre as 100 melhores do país no Enem 2025; veja ranking

Os dados sobre o desempenho das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (23). Entre as 100 instituições do Brasil que obtiveram as melhores notas nas provas, duas estão no Espírito Santo e são de ensino privado, conforme levantamento feito por A Gazeta.
A consolidação das notas por escola do Enem 2025 considera aquelas que tiveram estudantes participantes nos dois dias de prova sem redações zeradas. Além disso, foram excluídas 25 instituições sem identificação. Atenderam a esses critérios 281 instituições estaduais, 20 federais e 97 privadas.
As duas escolas do Espírito Santo que entraram na lista das 100 com maiores notas do país são a Escola São Domingos e a Escola Madan, ambas de Vitória. Com a maior nota média entre as instituições capixabas de ensino, somando 713,91 pontos, a São Domingos ficou em 79º lugar no ranking nacional. Já a Mandan, segundo lugar no ranking estadual, alcançou 711,28 de média e ficou na 88ª posição no Brasil.
Em 3ª colocação no Estado, o Centro Educacional Leonardo da Vinci (103ª melhor no ranking nacional) tem nota média de 706,87.
Colégio Sagrado Coração de Maria (Vitória), Primeiro Mundo (Vitória) e Centro de Ensino Charles Darwin (Vila Velha) completam a lista dos seis melhores desempenhos estaduais, com 703,22, 702,22 e 696,64 pontos, respectivamente.
As maiores notas das escolas que lideram o ranking foram obtidas na prova de redação. Os alunos da São Domingos conquistaram, em média, 875,89 pontos. Na Madan, a média ficou em 845. Já no Centro Educacional Leonardo da Vinci, foi de 842,08 pontos.
Para Henrique Romano Carneiro, diretor executivo da Escola São Domingos, o desempenho representa a consolidação de um projeto educacional de longo prazo.
"Esse resultado representa a força de um projeto educacional pautado na construção disciplinada, no esforço e na consistência e, principalmente, em pessoas comprometidas com a formação de excelência."
As melhores notas da rede pública no ES
Entre as instituições públicas, destaca-se o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Diferentes unidades ocupam as 18 melhores posições da categoria, sendo os três primeiros campi os de Vila Velha, que obteve a 7ª maior nota média do estado (694,31); Vitória, que ocupa a 13ª posição (668,27); e Cariacica, em 16º lugar (660,77).
As maiores notas das três unidades do Ifes também foram obtidas na prova de redação. A média de pontos em Vila Velha foi de 828; em Vitória, de 769,35; e em Cariacica, de 795,75.
Segundo o diretor-geral do Ifes Campus Vila Velha, Alexandre Krüger Zocolotti, o resultado reflete o trabalho conjunto da instituição.
"Recebemos com grande satisfação a divulgação dos dados do Enem 2025, que posiciona o Ifes Campus Vila Velha como a escola pública com melhor desempenho no Espírito Santo. O resultado reflete o empenho dos nossos estudantes, o apoio das famílias, o trabalho dedicado dos professores e técnicos-administrativos, além do compromisso institucional com uma educação pública, gratuita e de qualidade. Esse reconhecimento reforça a qualidade da formação oferecida pelo Ifes e nos motiva a seguir investindo no desenvolvimento acadêmico e humano dos nossos estudantes", afirmou.
Já as escolas estaduais com os melhores desempenhos são a Marlene Brandão, de Brejetuba, com nota média de 593,51; a Victorio Bravim, de Marechal Floriano, com 592,18 pontos; e a Ponto do Alto, de Domingos Martins, com 588,99 de nota média. Essas instituições ocupam as posições 81, 84 e 87 no ranking estadual.
Mais uma vez, as notas mais altas foram alcançadas com a redação. As médias foram de 772 pontos, 752,60 e 809,57, respectivamente.