Dono de oficina fica ferido após carro explodir em Linhares

O dono de uma oficina ficou ferido após um carro explodir por volta das 14 horas desta sexta-feira (24), no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava soldando o tanque de combustível quando a explosão aconteceu e iniciou um incêndio dentro do local.
Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares. De acordo com os bombeiros, a vítima ficou ferida no rosto. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.
O fogo foi combatido pela equipe de militares com apoio de um caminhão pipa da Prefeitura de Linhares. Imagens mostram o estado de destruição do carro e do galpão onde funciona a oficina após a explosão. Até o telhado do local foi atingido.
Carro explode dentro de oficina em Linhares
Para o repórter Sérgio Júnior da TV Gazeta Norte, os bombeiros informaram que o carro pertencia a vítima. No local, também trabalhava um outro funcionário da oficina, que não se feriu.