Dono de oficina fica ferido após carro explodir em Linhares

O veículo ficou completamente destruído após a explosão dentro de uma oficina em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

O dono de uma oficina ficou ferido após um carro explodir por volta das 14 horas desta sexta-feira (24), no bairro Shell, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . De acordo com informações do Corpo de Bombeiros , o homem estava soldando o tanque de combustível quando a explosão aconteceu e iniciou um incêndio dentro do local.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares. De acordo com os bombeiros, a vítima ficou ferida no rosto. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

O fogo foi combatido pela equipe de militares com apoio de um caminhão pipa da Prefeitura de Linhares. Imagens mostram o estado de destruição do carro e do galpão onde funciona a oficina após a explosão. Até o telhado do local foi atingido.

Carro explode dentro de oficina em Linhares