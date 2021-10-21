Deslizamento de terra destrói parede de igreja em Anchieta

Um deslizamento de terra em um barranco destruiu a parede de uma igreja na manhã desta quinta-feira (21), na comunidade de Itaperoroma Baixa, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar do estrago no imóvel, ninguém ficou ferido.
O coordenador da Defesa Civil de Anchieta, Luiz Prazim, disse que foi acionada por moradores da comunidade — que fica às margens da BR 101. Segundo ele, o volume de terra que desceu de um barranco atingiu a parede da cantina de uma igreja católica da região.
“Isolamos a área. O salão da igreja não foi danificado. Como o solo está encharcado devido à chuva dos últimos dias, orientamos a equipe de infraestrutura da prefeitura a não realizar a limpeza agora, pois, com a retirada da terra, pode haver outro deslizamento. Vamos esperar o tempo melhorar para fazer a limpeza”, explicou o coordenador do órgão.
Como há previsão de tempo instável no fim de semana, Luiz Prazim explicou que as equipes da Defesa Civil foram reforçadas. Segundo ele, além do deslizamento de terra que atingiu a igreja, o órgão vem sendo acionado para ocorrências de queda de barreiras e de árvores em Anchieta desde a última segunda-feira (18). Na manhã desta quinta-feira, uma pista precisou ser interditada parcialmente na rodovia ES 060, em Ponta dos Castelhanos, na região central do balneário.