Deslizamento de terra destrói parede de igreja em Anchieta

Deslizamentos de terra em Anchieta Crédito: Defesa Civil

Defesa Civil Municipal, apesar do estrago no imóvel, ninguém ficou ferido. Um deslizamento de terra em um barranco destruiu a parede de uma igreja na manhã desta quinta-feira (21), na comunidade de Itaperoroma Baixa, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a, apesar do estrago no imóvel, ninguém ficou ferido.

O coordenador da Defesa Civil de Anchieta, Luiz Prazim, disse que foi acionada por moradores da comunidade — que fica às margens da BR 101. Segundo ele, o volume de terra que desceu de um barranco atingiu a parede da cantina de uma igreja católica da região.

“Isolamos a área. O salão da igreja não foi danificado. Como o solo está encharcado devido à chuva dos últimos dias, orientamos a equipe de infraestrutura da prefeitura a não realizar a limpeza agora, pois, com a retirada da terra, pode haver outro deslizamento. Vamos esperar o tempo melhorar para fazer a limpeza”, explicou o coordenador do órgão.