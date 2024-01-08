Desabamento de casa em Vila Velha: mãe e filha seguem internadas

Vítimas do desabamento de uma casa na última sexta-feira (05), em Vila Velha, Miriam Ramos, de 42 anos, e a filha Bianca, de 9, seguem internadas e sem alterações significativas nos quadros de saúde. Segundo o pai da criança, o engenheiro Glauber Ramos, de 43 anos, há a expectativa da menina receber alta nesta terça (09). Já a esposa dele continua em estado grave, mas estável, conforme contou para A Gazeta.
O imóvel onde a família morava, no bairro Barramares, veio ao chão após um suposto vazamento de gás. Na residência estavam: Miriam, Bianca, Glauber e a outra filha do casal, Alice, de 2 anos. Eles estavam morando em Minas Gerais, mas retornaram para o Espírito Santo e passaram a viver no local no dia 24 de dezembro, véspera de Natal.
O engenheiro civil e Alice ficaram internados, mas tiveram alta ainda no dia do incidente. Já Bianca deixaria o hospital no último sábado (06), mas a liberação foi suspensa porque a menina relatava muitas dores. Miriam, que requer mais cuidados médicos, teve cerca de 75% do corpo queimado e sofreu com queimaduras de segundo e terceiro graus. Não há previsão para a alta dela, segundo informou Glauber.