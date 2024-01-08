Desabamento de casa em Vila Velha: mãe e filha seguem internadas

O engenheiro civil e Alice ficaram internados, mas tiveram alta ainda no dia do incidente. Já Bianca deixaria o hospital no último sábado (06), mas a liberação foi suspensa porque a menina relatava muitas dores. Miriam, que requer mais cuidados médicos, teve cerca de 75% do corpo queimado e sofreu com queimaduras de segundo e terceiro graus. Não há previsão para a alta dela, segundo informou Glauber.