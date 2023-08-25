"Date" para observar aviões na Capital capixaba viraliza na internet

Boa parte dos moradores de Vitória já pode até estar acostumada com a cena, mas a aproximação para pouso de aviões sobre a Praia de Camburi , na Capital capixaba, fez com que a influenciadora digital Bárbara Bernardina, de 25 anos, e o empresário Leonardo Hausen, de 27, viralizassem nas redes sociais. O casal registrou em vídeo um "date" (encontro, no inglês) que fez para observar a movimentação do céu de "Vix" e, em um mês, conquistou mais de 200 mil visualizações.

Moradores de Curitiba, no Paraná, eles vieram ao Estado no início de julho, para que o empresário conhecesse a família da namorada. A influencer nasceu e viveu no Espírito Santo por alguns anos, até se mudar para a cidade paranaense em 2013. O casal está junto há cerca de seis meses, conforme explicam.

Casal aproveitou para fazer alguns registros do momento; segundo eles, mais de oito aviões passaram pelo local em 2 horas Crédito: Arquivo Pessoal

"Acabamos nos hospedando em Vila Velha e propus da gente conhecer as praias de Vitória. Chegando na orla, praticamente estacionando a carro, a gente viu um avião chegando. E como o 'Léo' também é piloto, amante da aviação, ficamos lá por mais ou menos duas horas. Fiz aquele vídeo em um tom mais leve, postei como quem não quer nada e acabou bombando. A filmagem foi feita no dia 7", afirmou Bárbara.

Bárbara Bernardina, de 25 anos, e o namorado, Leonardo Hausen, de 27, durante passagem por Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com Leonardo, durante o período em que ficaram no local, foi possível observar cerca de oito aeronaves. Essa foi a primeira vez que ele conheceu a Capital capixaba, e o jovem garante que retornará outras vezes – quem sabe até de forma definitiva. "Além da cidade ser linda, uma coisa que me chamou a atenção foi o povo capixaba. Todos super legais", comentou.

"Eu realmente estava em um 'date' dos sonhos. Minha namorada do lado, vendo o mar, que também é uma coisa que amo, e assistindo a chegada dos aviões. Fiquei louco. Para completar, só faltou uma cadeirinha de praia e um 'cooler' (caixa térmica para armazenar bebidas geladas) " Leonardo Hausen - Empresário

As imagens que o casal fez foram parar em um dos principais portais de humor sobre aviação (veja abaixo), e também bombaram no Instagram da própria influenciadora, que tem mais de 11 mil seguidores. "No dia seguinte, fomos até o mesmo local de novo, só para continuar vendo os aviões. Amamos muito", ressaltou Bárbara.

Papo de passar horas assim ? pic.twitter.com/iJBcwuSDdZ — Aeroporto da Deprê (@AeroportoD) August 22, 2023