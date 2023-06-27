Ruan Reis (à esquerda) e Damião Reis (à direita): irmãos foram mortos pelo tráfico Crédito: Reprodução Facebook

Cinco anos após o brutal assassinato de dois irmãos na Piedade, em Vitória , quatro das seis pessoas denunciadas vão se sentar no banco dos réus. O julgamento será realizado no dia 5 de julho. Os irmãos Ruan Reis, 19, e Damião Marcos Reis, 22, foram mortos com mais de 20 tiros, cada um deles. Após a execução, outros crimes ocorreram na região, todos esses são resultados das disputas do tráfico de drogas no bairro Piedade e Fonte Grande, em Vitória.

Serão julgados:

Alan Rosário do Nascimento, vulgo “Gordinho”

Flávio Sampaio, vulgo “Coroa” ou “Flavinho”

Rafael Batista Lemos, vulgo “Boladão”

Gean Gaia de Oliveira, vulgo “Chocolate”

Outros dois foram pronunciados - decisão judicial que os encaminha para o Tribunal do Júri -, mas não vão ser julgados com os demais porque recorreram contra a sentença e aguardam resposta da Justiça. São eles:

Leandro Correia Ramos Barcelos, vulgo Leandro Bomba

Renato Correia Ramos

Réus queriam nomes de lideranças

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , Ruan estava em casa, na companhia de sua cunhada, quando foi abordado pelo grupo apontado como autor do crime. “Além de estarem portando armas de fogo, trajavam toucas ninja, coletes e coturnos”, informa o texto.

Na sequência, eles ordenaram que a cunhada fosse para dentro da casa, e quando ela atendeu o pedido, o grupo indagou a Ruan sobre a localização dos chefes do tráfico do bairro. “Depreende-se que, como Ruan não soube informar a localização pretendida pelos denunciados, seus algozes o conduziram pelas ruas do bairro sob a mira de armas de fogo, chegando ao alto do morro da Piedade”, é relatado na denúncia.

Your browser does not support the audio element. Damião e Ruan: quatro vão a júri por assassinato de irmãos da Piedade

A cunhada, ao perceber que Ruan foi levado pelo grupo, comunicou o fato aos seus familiares. Foi quando Damião saiu de casa correndo à procura de seu irmão. "Ele o encontrou já sob o poder do grupo, e ao questionar a motivação, os dois irmãos foram atingidos por vários disparos de armas de fogo", relata denúncia do MPES.

À época do crime, a polícia informou que foram mais de 60 disparos. A perícia encontrou 22 perfurações no corpo de Ruan e 20 no corpo de Damião. No local foram encontradas mais de 60 cápsulas de calibre 380, Ponto 40 e 9mm. O crime aconteceu no dia 25 de março de 2018, por volta de 1 hora, na Rampa Odilio Ferreira, próximo à Escadaria 25 de Abril, no bairro Piedade, em Vitória.

Rafael Batista Lemos, 26 anos, conhecido como Boladão Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O que diz a defesa

Os advogados Paloma Gasiglia e Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho fazem a defesa de Flávio Sampaio. Informaram que acreditam na Justiça estadual e que buscarão a absolvição. Destacam que o processo se embasa em provas testemunhais que não reconheceram Flávio como partícipe, e que vão provar em plenário que ele não tem nenhuma ligação com o crime.

Os advogados dos três outros réus que vão a julgamento não foram localizados. quando ocorrer, este texto será atualizado.

Moradores da Piedade deixam suas casas após conflito e insegurança Crédito: Fernando Madeira - 14/06/2018

O que diz o MPES

O promotor Rodrigo Monteiro é um dos três que atuam na Primeira Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri, e que vai fazer o julgamento dos irmãos. “Ruan e Damião eram jovens que tinham tudo para se envolverem com a criminalidade, mas optaram por uma vida digna, e foram mortos pela guerra absurda do tráfico”, destacou.

A expectativa, segundo ele, é de que será um júri difícil, como todos os que envolvem membros de facções criminosas. “Esperamos que seja um julgamento justo, em que todos sejam condenados a pelo menos 60 anos, cada um, que é o máximo que a lei permite. É preciso dar uma resposta para a sociedade”, assinala.

Os seis denunciados pelo MPES, incluindo os quatro que vão a julgamento, foram denunciados por homicídio, praticado por motivo torpe (fútil). “Uma vez que cometidos no contexto da guerra do narcotráfico, visto que os denunciados estavam à procura dos endereços dos chefes do tráfico local, pois planejavam retomar o controle do crime nos morros da Piedade e da Fonte Grande, assim, como as vítimas não lhes forneceram os endereços almejados, os denunciados as mataram”, é dito na denúncia.

O MPES apontou ainda que os crimes foram cometidos por recurso que dificultou a defesa das vítimas. “Os executores, que se encontravam em superioridade numérica, de inopino efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, que estavam desarmadas”, é informado na denúncia.

O processo tem cerca de 1.500 páginas, com seis réus e muitas provas técnicas, algumas oriundas de interceptações.

Moradores deixam o Morro da Piedade após crimes em 2018 Crédito: Fernando Madeira

Período sangrento

O ano de 2018 no Morro da Piedade foi marcado por noites sangrentas, com crimes brutais, seguidos de ataques e ameaças a moradores que foram expulsos do bairro, localizado em Vitória. Era o resultado da guerra do tráfico de drogas pela disputa de territórios. Foram pelo menos oito assassinatos, além de duas tentativas de homicídio.



A comunidade chegou a realizar protestos pedindo por mais segurança. Dezenas de moradores acabaram deixando o bairro em decorrência do avanço da criminalidade e do medo de novos confrontos.

As investigações sobre os crimes ocorridos em 2018 apontaram que desde o final do ano de 2017, cerca de 20 pessoas portando armas de fogo e trajando toucas ninjas, coletes e coturnos se revezavam na procura pelos chefes do tráfico de drogas local, com o objetivo de eliminá-los e tomar o controle da região da Piedade, Fonte Grande e Moscoso.

Jovens foi assassinado no Morro da Piedade Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Esse grupo, junto com suas famílias, tinham sido expulsos dessas localidades por volta do ano de 2012, pelos que estavam chefiando o tráfico na região. O comando do tráfico passou para as mãos dos integrantes da Família Ferreira Dias, e era em busca deles que estava o grupo. Contavam com o apoio do PCV/Trem Bala. Na busca pelas lideranças do tráfico, foram praticados os seguintes crimes: