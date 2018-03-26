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Assassinato

Pastoral da Juventude lamenta execução de irmãos no Morro da Piedade

Órgão ligado à igreja católica diz que a morte dos jovens 'escancara a brutalidade da violência que tem cor, classe social e endereço em nosso País'

Publicado em 25 de Março de 2018 às 22:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2018 às 22:14
Imagem com trecho da homilia do padre Kelder Brandão que lembrou a morte dos irmãos Damião Reis e Ruan Reis Crédito: Divulgação
A Pastoral da Juventude (PJ) órgão ligado à igreja católica divulgou, na tarde deste domingo, uma nota na qual lamenta a morte dos irmãos Ruan Reis, de 19 anos, e Damião Reis, de 22 anos, assassinados na madrugada deste domingo (25). No texto, publicado no Facebook, a PJ afirma que Damião fez parte da Pastoral da Juventude da Paróquia Nossa Senhora da Vitória  Catedral e era conhecido pelo sorriso largo e "uma maneira leve de levar a vida".
Ainda na nota, a pastoral afirma que o crime contra os irmãos "escancara a brutalidade da violência que tem cor, classe social e endereço em nosso País e atualiza em nós a urgência de seguir na luta e defesa da vida." Por fim, a PJ lembra que a Campanha da Fraternidade deste ano, que tem como tema "Fraternidade e superação da violência."
CORRENTE
Uma parte da homilia do padre Kelder Brandão, pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, em Vitória, que lembrava o caso de violência contra os irmãos foi compartilhada nas redes sociais. A frase era acompanhada por uma imagem de Demião.
"Quando permitimos que vidas sejam sacrificadas porque são vidas jovens, pretas e pobres; ou são vidas femininas, deficientes e idosas; ou são vidas homoafetivas, moradoras das ruas e das favelas; ou são vidas do tráfico e de policiais de baixa patente. Vidas matadas pela violência que reproduzimos ou que permitimos ser reproduzida nos nossos dias, como foi morta a vida do Filho de Deus.", diz a mensagem. 
Ao Gazeta Online, o padre confirma que a frase foi dita durante uma missa que ele celebrou e afirmou que foi em intenção aos irmãos e "todos que têm sofrido com essa violência atroz".
Além da Pastoral da Juventude, outras entidades também lamentaram o crime que aconteceu no Morro da Piedade, em Vitória 
Leia a nota da Pastoral da Juventude:

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