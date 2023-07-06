Crea-ES realizou vistoria na sinalização da ES 010 e orientou a instalação de semáforo no trecho Crédito: Divulgação / Crea-ES

Na última semana, passou a circular nas redes sociais o vídeo do vereador da Serra, Jefinho do Balneário , arrancando a placa de sinalização do trecho e “liberando” por conta própria a conversão irregular.

De acordo com o Crea-ES, a recomendação para instalação de sinais de trânsito na Avenida Guarapari e na rodovia ES 010 é parte do estudo preliminar realizado pelo órgão no local e que será enviado nos próximos dias ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)

O Crea-ES recomendou ainda uma revisão geral da sinalização de todo o trecho. O presidente do Conselho, o engenheiro Jorge Silva, informou que o prazo para conclusão do relatório técnico do Conselho é de 15 dias.

Your browser does not support the audio element. Crea-ES sugere semáforos em trecho onde vereador arrancou placa na Serra

"Faremos as recomendações necessárias para viabilizar a mobilidade e garantir a segurança da população que trafega pela região" Jorge Silva - Presidente do Crea-ES

O DER-ES afirmou que a placa já foi reinstalada e que, assim que receber a manifestação do Crea-ES, vai analisar as possibilidades de atendimento às demandas do Conselho.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o vereador Jefinho do Balneário explicou que recebeu diversas denúncias da população e de motoristas que faziam o retorno no local proibido e eram multados.

"Sempre sustentamos diálogo com o DER e a gente nota existir uma dificuldade de diálogo com o órgão. Nós não depredamos nada, apenas tiramos a placa do local e colocamos onde seria o correto" Jefinho do Balneário - Vereador da Serra

Em relação a vistoria do Crea-ES, Jefinho acredita os semáforos sejam o ideal para a população.

“O DER disse que foi um pedido da liderança comunitária, mas é antigo. Acho que precisa haver um novo debate com a comunidade para saber dessa nova necessidade. Ressalto que não fui fazer vandalismo, não quebramos nada. Botamos em outro lugar sem qualquer dano ao patrimônio público”, acrescentou.

Placa arrancada

O vídeo que circulou em redes sociais mostra o vereador da Serra Jefinho do Balneário (PL) arrancando uma placa de sinalização que proíbe um retorno em um trecho da ES 010, no bairro Jardim Limoeiro, 'liberando', por conta própria, a manobra irregular na rodovia.

Não há informações sobre a data em que as imagens foram gravadas, mas as gravações começaram a circular nas redes sociais no dia 28 de junho. Nos vídeos, o vereador, que é da Comissão de Mobilidade Urbana da Serra, afirma que moradores e comerciantes da região estariam insatisfeitos com a placa de sinalização de trânsito instalada há dois anos.

"Estamos aqui para esclarecer uma situação que está ocorrendo aqui próximo à Cesan, na caixa d’água. Um retorno antigo, que a gente faz o contorno para ir para a ES 010. Colocaram uma placa de proibição, onde somos proibidos de contornar" Jefinho do Balneário (PL), vereador da Serra - Citação em trecho de vídeo

O vereador ainda afirmou que, próximo ao local há câmeras da Prefeitura da Serra , e que elas não serviriam para multar ninguém que realizasse o contorno proibido, já que a rodovia é de responsabilidade do governo do Estado.

A sinalização foi instalada na ES 010 pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) , responsável pela via. Como os condutores não podem fazer o retorno no local, quem pretende voltar pela rodovia precisa virar na Rua José de Alencar, nas proximidades da BR 101.

Nos vídeos, Jefinho do Balneário aparece ao lado de um morador, que reafirma as palavras do vereador. Em seguida, os dois retiram a placa de sinalização.

"Vamos tirar essa placa agora para que o DER venha pegar (a placa). Na cidade da Serra não vamos aceitar isso aqui, porque atrapalha a nossa mobilidade" Jefinho do Balneário (PL), vereador da Serra - Citação em trecho de vídeo

Em um segundo vídeo, o parlamentar reaparece com a placa instalada, por ele mesmo, em outro local, onde afirma ser a região correta onde a sinalização deveria estar.

O DER-ES havia informado que a implantação das placas foi uma solicitação da Associação de Moradores do bairro devido ao número de acidentes que a conversão anteriormente permitida ocasionava no local.

"O pedido foi analisado pela equipe técnica do órgão, que aprovou e instalou as placas há mais de 2 anos. O DER-ES orienta aos cidadãos que não modifiquem por conta própria as sinalizações implantadas e qualquer alteração deve ser solicitada ao órgão", disse, por meio de nota.

Sobre as câmeras na região, apontadas pelo vereador, a Prefeitura da Serra afirmou que a fiscalização é realizada pelo Governo do Estado.