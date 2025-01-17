Crea-ES autua duas empresas envolvidas na demolição de prédio em Vila Velha

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) realizou, nesta sexta-feira (17), uma fiscalização no local da demolição de um prédio na região de Ponta da Fruta, em Vila Velha, após vídeos do ocorrido gerarem preocupação nas redes sociais devido à falta de segurança durante a ação. A fiscalização identificou irregularidades em duas empresas envolvidas no caso, resultando na emissão de dois autos de infração.

A primeira autuação foi destinada à empresa que executava a demolição sem registro no Crea-ES, configurando exercício irregular da atividade técnica. A segunda foi aplicada a uma empresa que recebia o material da demolição, também sem o devido registro no Conselho.

Durante a vistoria, foi constatada a existência de duas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) emitidas para a demolição: uma em nome do proprietário do terreno e outra referente à contratação de um profissional habilitado para a execução do serviço.

Apesar disso, os fiscais detectaram falhas na regularização das empresas participantes. O Crea-ES reforça que continuará acompanhando o caso, apurando os fatos e, caso necessário, adotando outras medidas cabíveis para garantir a segurança e o cumprimento das normas técnicas.

O Conselho reafirma seu compromisso em atuar pela segurança da sociedade e pela fiscalização do exercício profissional na engenharia, agronomia e geociências, garantindo que todas as atividades sejam realizadas dentro dos parâmetros legais.