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Em Ponta da Fruta

Crea-ES autua duas empresas envolvidas na demolição de prédio em Vila Velha

O vídeo do momento da demolição viralizou nas redes sociais desde a última quarta-feira (15). Os moradores da região gravaram a cena e reclamaram da falta de segurança
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 jan 2025 às 14:46

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 14:46

Situação do prédio após demolição ocorrida na última quarta-feira (15)
Situação do prédio após demolição ocorrida na última quarta-feira (15) Crédito: Pablo Campos
Duas empresas foram autuadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) devido à demolição de um prédio em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Segundo a autarquia, tanto os responsáveis pela derrubada do imóvel quanto quem recolheu os destroços não possuem registro na instituição.
O vídeo do momento da demolição viralizou nas redes sociais desde a última quarta-feira (15). Os moradores da região gravaram a cena e reclamaram da falta de segurança. Isso porque destroços atingiram a calçada e não havia isolamento, colocando risco a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas.
"Durante a vistoria, foi constatada a existência de duas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) emitidas para a demolição: uma em nome do proprietário do terreno e outra referente à contratação de um profissional habilitado para a execução do serviço”, disse em nota o Conselho. Apesar disso, os fiscais detectaram falhas na regularização das empresas participantes.
O Crea informou que continuará acompanhando o caso e, se necessário, adotará outras medidas cabíveis para garantir o cumprimento das normas técnicas.

Demolição estava liberada

A reportagem acionou a Prefeitura de Vila Velha nesta quinta-feira (17), que explicou ter liberado em dezembro a licença para a realização da demolição para o engenheiro responsável. O documento estabelece os procedimentos que deveriam ser seguidos, em conformidade com as normas da ABNT e os requisitos técnicos necessários.
Mas, devido à repercussão e imagens que mostram a falta de isolamento, a fiscalização municipal vai notificar o profissional para ser emitido um relatório detalhado sobre como o processo foi conduzido. "A legislação municipal não prevê obrigações específicas, uma vez que o responsável técnico está ciente dos requisitos normativos conforme o Conselho de engenharia", informou a pasta.
A Prefeitura também informou ter acionado o Crea, que foi ao local nesta sexta-feira.

Confira a nota completa do Crea-ES

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) realizou, nesta sexta-feira (17), uma fiscalização no local da demolição de um prédio na região de Ponta da Fruta, em Vila Velha, após vídeos do ocorrido gerarem preocupação nas redes sociais devido à falta de segurança durante a ação. A fiscalização identificou irregularidades em duas empresas envolvidas no caso, resultando na emissão de dois autos de infração. 

A primeira autuação foi destinada à empresa que executava a demolição sem registro no Crea-ES, configurando exercício irregular da atividade técnica. A segunda foi aplicada a uma empresa que recebia o material da demolição, também sem o devido registro no Conselho. 

 Durante a vistoria, foi constatada a existência de duas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) emitidas para a demolição: uma em nome do proprietário do terreno e outra referente à contratação de um profissional habilitado para a execução do serviço. 

Apesar disso, os fiscais detectaram falhas na regularização das empresas participantes. O Crea-ES reforça que continuará acompanhando o caso, apurando os fatos e, caso necessário, adotando outras medidas cabíveis para garantir a segurança e o cumprimento das normas técnicas. 

 O Conselho reafirma seu compromisso em atuar pela segurança da sociedade e pela fiscalização do exercício profissional na engenharia, agronomia e geociências, garantindo que todas as atividades sejam realizadas dentro dos parâmetros legais.

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