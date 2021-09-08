Covid: Vila Velha abre 13.800 vagas para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

A Prefeitura de Vila Velha abre, nesta quinta-feira (9), 13.800 vagas para agendamento da 1ª, 2ª e 3ª doses de vacinas contra a Covid-19. A marcação poderá ser realizara no site da administração municipal a partir das 15h.
As vagas são destinadas ao público geral com 18 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose. Para receber a segunda dose do imunizante, podem agendar a vacinação aqueles que tomaram a primeira dose da Pfizer ou AstraZeneca há 70 dias e da Coronavac há 28 dias.
Para a terceira dose, a prefeitura tem vagas para idosos com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose do imunizante há seis meses, independente do fabricante da vacina.
DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES
- 5 mil vagas são para o público com 18 anos ou mais que ainda precisa tomar a primeira dose;
- 1.800 vagas da Astrazeneca são para aqueles que tomaram a primeira dose há 70 dias;
- 4.800 vagas da Pfizer são destinadas a quem tomou primeira dose há 70 dias;
- 1 mil vagas da Coronavac são para a população que tomou a primeira dose há 28 dias;
- 1.200 vagas são destinadas aos idosos com 70 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose há seis meses, independente da vacina
A prefeitura ressalta ainda que Vila Velha já atingiu a cobertura vacinal, com 93% de pessoas imunizadas com a primeira dose e que a Secretaria Municipal de Saúde tem disponibilizado, por semana, cerca de 30 mil vagas para agendamento de vacinação, entre primeira, segunda e agora, também com a terceira dose.