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Nesta quinta-feira (9)

Covid: Vila Velha abre 13.800 vagas para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

Serão contempladas pessoas com 18 anos ou mais (1ª dose), vacinados com a Pfizer, AstraZeneca e Coronavac (2ª dose) e idosos a partir de 70 anos (3ª dose)

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 19:08

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

08 set 2021 às 19:08
Vacina Astrazeneca
Covid-19: agendamento para 13.800 vagas será aberto às 15h desta quinta-feira (9)  Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha abre, nesta quinta-feira (9), 13.800 vagas para agendamento da 1ª, 2ª e 3ª doses de vacinas contra a Covid-19. A marcação poderá ser realizara no site da administração municipal a partir das 15h.
As vagas são destinadas ao público geral com 18 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose. Para receber a segunda dose do imunizante, podem agendar a vacinação aqueles que tomaram a primeira dose da Pfizer ou AstraZeneca há 70 dias e da Coronavac há 28 dias.
Para a terceira dose, a prefeitura tem vagas para idosos com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose do imunizante há seis meses, independente do fabricante da vacina.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES 

  • 5 mil vagas são para o público com 18 anos ou mais que ainda precisa tomar a primeira dose;
  • 1.800 vagas da Astrazeneca são para aqueles que tomaram a primeira dose há 70 dias;
  • 4.800 vagas da Pfizer são destinadas a quem tomou primeira dose há 70 dias;
  • 1 mil vagas da Coronavac são para a população que tomou a primeira dose há 28 dias;
  • 1.200 vagas são destinadas aos idosos com 70 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose há seis meses, independente da vacina
A prefeitura ressalta ainda que Vila Velha já atingiu a cobertura vacinal, com 93% de pessoas imunizadas com a primeira dose e que a Secretaria Municipal de Saúde tem disponibilizado, por semana, cerca de 30 mil vagas para agendamento de vacinação, entre primeira, segunda e agora, também com a terceira dose.

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