Covid: Vila Velha abre 13.800 vagas para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

Covid-19: agendamento para 13.800 vagas será aberto às 15h desta quinta-feira (9) Crédito: Carlos Alberto Silva

As vagas são destinadas ao público geral com 18 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose. Para receber a segunda dose do imunizante, podem agendar a vacinação aqueles que tomaram a primeira dose da Pfizer ou AstraZeneca há 70 dias e da Coronavac há 28 dias.

Para a terceira dose, a prefeitura tem vagas para idosos com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose do imunizante há seis meses, independente do fabricante da vacina.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES

5 mil vagas são para o público com 18 anos ou mais que ainda precisa tomar a primeira dose;



são para o público com 18 anos ou mais que ainda precisa tomar a primeira dose; 1.800 vagas da Astrazeneca são para aqueles que tomaram a primeira dose há 70 dias;



da são para aqueles que tomaram a primeira dose há 70 dias; 4.800 vagas da Pfizer são destinadas a quem tomou primeira dose há 70 dias;



da são destinadas a quem tomou primeira dose há 70 dias; 1 mil vagas da Coronavac são para a população que tomou a primeira dose há 28 dias;



da são para a população que tomou a primeira dose há 28 dias; 1.200 vagas são destinadas aos idosos com 70 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose há seis meses, independente da vacina

