Covid-19: Vitória amplia vacinação para pessoas com 45 anos ou mais

Vacinação contra Covid-19 de pessoas sem comorbidades a partir dos 45 anos de idade ou mais. Crédito: Ricardo Medeiros

prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ampliou, a partir deste sábado (12), o agendamento para receberem a primeira dose da vacina pessoas sem comorbidades a partir dos 45 anos de idade ou mais. Além do grupo, também estão sendo vacinados trabalhadores da educação, gestantes e puéperas.

O agendamento on-line foi aberto às 09h30, no qual foram disponibilizadas 4 mil vagas por meio do site da PMV no link agendamento.vitoria.es.gov.br ou por meio do aplicativo Vitória Online. As vagas foram preenchidas rapidamente, dada a grande procura.

Segundo a Semus, por serem doses remanescentes da marcação do grupo de 50 ou mais, se fez necessário já disponibilizá-las para outro grupo, ampliando a cobertura por faixa etária.

A vacinação acontece neste sábado (12), tendo continuidade na segunda (14) e terça-feira (15) no Manaain Vitória e no Ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João.

A secretaria ainda informa antecipadamente que, na segunda-feira (14), outro grupo começa a ser vacinado: trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social (Suas) e do Conselho Tutelar. Neste primeiro momento, serão 600 trabalhadores. A imunização será realizada conforme lista enviada pela Secretaria de Assistência Social.