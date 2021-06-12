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Covid-19

Covid-19: Vitória amplia vacinação para pessoas com 45 anos ou mais

O agendamento on-line será aberto a partir das 9h30 deste sábado (12) por meio do site da PMV;  serão disponibilizadas 4 mil vagas

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 09:36

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

12 jun 2021 às 09:36
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 de pessoas sem comorbidades a partir dos 45 anos de idade ou mais. Crédito: Ricardo Medeiros
prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ampliou, a partir deste sábado (12), o agendamento para receberem a primeira dose da vacina pessoas sem comorbidades a partir dos 45 anos de idade ou mais. Além do grupo, também estão sendo vacinados trabalhadores da educação, gestantes e puéperas.
O agendamento on-line foi aberto às 09h30, no qual foram disponibilizadas 4 mil vagas por meio do site da PMV no link agendamento.vitoria.es.gov.br ou por meio do aplicativo Vitória Online. As vagas foram preenchidas rapidamente, dada a grande procura.
Segundo a Semus, por serem doses remanescentes da marcação do grupo de 50 ou mais, se fez necessário já disponibilizá-las para outro grupo, ampliando a cobertura por faixa etária.
A vacinação acontece neste sábado (12), tendo continuidade na segunda (14) e terça-feira (15) no Manaain Vitória e no Ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João.  
A secretaria ainda informa antecipadamente que, na segunda-feira (14), outro grupo começa a ser vacinado: trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social (Suas) e do Conselho Tutelar. Neste primeiro momento, serão 600 trabalhadores. A imunização será realizada conforme lista enviada pela Secretaria de Assistência Social. 
No momento da vacinação, devem ser apresentados documento de identificação com foto e CPF ou Cartão Nacional do SUS.

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