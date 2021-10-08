Covid-19: Vila Velha disponibiliza nesta sexta (8) 6 mil vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses

A Prefeitura de Vila Velha oferece, a partir das 15h desta sexta-feira (8), seis mil vagas para vacinação contra o vírus da Covid-19. As vagas são destinadas à aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses. Além disso, a prefeitura do município disponibiliza, também nesta sexta (8), mil vagas da vacina contra a Influenza para o público geral.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos.
DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19
- Primeira dose da Pfizer: 12 a 17 anos (1.000 vagas);
- Primeira dose da Pfizer: gestantes e puérperas (20 vagas);
- Primeira dose: 18 anos ou mais (250 vagas);
- Segunda dose da AstraZeneca: para as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias (2.700 vagas);
- Segunda dose da Pfizer: para aqueles que tomaram a primeira dose há 56 dias (930 vagas);
- Segunda dose da Coronavac: para as pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias (500 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: para aqueles acima de 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses (600 vagas).
No momento da vacinação, é importante que os adolescentes apresentem um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).
INFLUENZA
A Prefeitura de Vila Velha ainda disponibiliza, nesta sexta (8), 1.000 vagas da vacina contra a gripe. Os imunizantes são oferecidos ao público geral. Portanto, a partir das 14h, será possível realizar o agendamento no site da prefeitura do município.
As vacinas serão administradas na próxima sexta-feira (15), nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Vila Nova, Terra Vermelha, Santa Rita e Paul.