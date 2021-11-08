Covid-19: quase 8 mil idosos ainda precisam tomar 3ª dose em Cachoeiro

O secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, faz um alerta para que os idosos procurem o posto de saúde mais próximo para se imunizarem com a terceira dose. “Por conta da idade mais avançada, os idosos têm imunidade mais baixa e estão mais propensos a enfermidades. Por isso, é fundamental tomar a dose de reforço. Também para podermos chegar ao risco muito baixo e voltar a ter uma rotina muito próxima do que era antes da pandemia”, afirmou.