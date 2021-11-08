Covid-19: quase 8 mil idosos ainda precisam tomar 3ª dose em Cachoeiro

Em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade da Região Sul do Espírito Santo, 7.912 pessoas de 60 anos ou mais ainda precisam tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, segundo a prefeitura. Até a última sexta-feira (5), somente 62,56% dos idosos do município — 13.223 de um total de 21.135 — haviam recebido a terceira dose do imunizante.
O secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, faz um alerta para que os idosos procurem o posto de saúde mais próximo para se imunizarem com a terceira dose. “Por conta da idade mais avançada, os idosos têm imunidade mais baixa e estão mais propensos a enfermidades. Por isso, é fundamental tomar a dose de reforço. Também para podermos chegar ao risco muito baixo e voltar a ter uma rotina muito próxima do que era antes da pandemia”, afirmou.
A vacinação em Cachoeiro de Itapemirim ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas unidades básicas de saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), sem necessidade de agendamento. É preciso apresentar documento de identidade, carteira de vacina e CPF ou cartão do SUS. Para os idosos, houve redução de cinco para quatro meses do intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço.