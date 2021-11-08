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Reforço na imunização

Covid-19: quase 8 mil idosos ainda precisam tomar 3ª dose em Cachoeiro

Segundo a prefeitura, 7.912 pessoas de 60 anos ou mais ainda precisam tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Vacinação segue sem agendamento nos postos de saúde do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2021 às 19:30

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:30

Em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade da Região Sul do Espírito Santo, 7.912 pessoas de 60 anos ou mais ainda precisam tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, segundo a prefeitura. Até a última sexta-feira (5), somente 62,56% dos idosos do município — 13.223 de um total de 21.135 — haviam recebido a terceira dose do imunizante.
O secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, faz um alerta para que os idosos procurem o posto de saúde mais próximo para se imunizarem com a terceira dose. “Por conta da idade mais avançada, os idosos têm imunidade mais baixa e estão mais propensos a enfermidades. Por isso, é fundamental tomar a dose de reforço. Também para podermos chegar ao risco muito baixo e voltar a ter uma rotina muito próxima do que era antes da pandemia”, afirmou.
idosos
Para idosos, houve redução de cinco para quatro meses do intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço  Crédito: Sabine van Erp | Pixabay
A vacinação em Cachoeiro de Itapemirim ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas unidades básicas de saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), sem necessidade de agendamento. É preciso apresentar documento de identidade, carteira de vacina e CPF ou cartão do SUS. Para os idosos, houve redução  de cinco para quatro meses do intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço.

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