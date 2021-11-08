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SP não tem mortes por Covid pela primeira vez desde o início da epidemia

A Secretaria Estadual de Saúde registrou 359 novos casos, totalizando 4.413.241 casos desde o início da epidemia. No total, foram 152.527 mortes pela Covid-19 no estado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2021 às 16:30

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:30

Testagem do coronavírus m São Paulo
Testagem do coronavírus em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil
Pela primeira vez desde o começo da epidemia da Covid-19, o estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por coronavírus nesta segunda-feira (8), segundo informações do Governo de São Paulo, gestão João Doria (PSDB).
A Secretaria Estadual de Saúde registrou 359 novos casos, totalizando 4.413.241 casos desde o início da epidemia. No total, foram 152.527 mortes pela Covid-19 no estado.
Entre o total de casos, 4.242.148 contraíram o vírus e estão recuperados, sendo que 456.344 foram internados e receberam alta.
Atualmente, há 3.011 pacientes internados no estado, sendo 1.375 em UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.636 em leitos de enfermaria.
Ainda segundo dados do governo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado nesta segunda (8) é de 24,5% e na Grande São Paulo é de 31,3%.

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