SP não tem mortes por Covid pela primeira vez desde o início da epidemia

Testagem do coronavírus em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil

Pela primeira vez desde o começo da epidemia da Covid-19, o estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por coronavírus nesta segunda-feira (8), segundo informações do Governo de São Paulo, gestão João Doria (PSDB).

A Secretaria Estadual de Saúde registrou 359 novos casos, totalizando 4.413.241 casos desde o início da epidemia. No total, foram 152.527 mortes pela Covid-19 no estado.

Entre o total de casos, 4.242.148 contraíram o vírus e estão recuperados, sendo que 456.344 foram internados e receberam alta.

Atualmente, há 3.011 pacientes internados no estado, sendo 1.375 em UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.636 em leitos de enfermaria.