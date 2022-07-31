Covid-19: ES registra uma morte e 75 casos em 24 horas

Neste domingo (31), o Espírito Santo chegou a 14.696 mortes e 1.203.185 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 75 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.503
- Vila Velha: 134.716
- Vitória: 132.941
- Cariacica: 92.552
- Linhares: 57.742
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.310
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.404
- Jardim da Penha (Vitória): 13.865
- Praia do Canto (Vitória): 9.789
- Itapuã (Vila Velha): 9.773
Até este domingo (31), mais de 4,13 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.148.437, com 339 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.