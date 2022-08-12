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Pandemia

Covid-19: ES registra três mortes e 436 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.742 óbitos e 1.210.822 casos da doença; dados foram atualizados nesta sexta-feira (12) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2022 às 20:52

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 20:52

Nesta sexta-feira (12), o Espírito Santo chegou a 14.742 mortes e 1.210.822 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados três  óbitos e 436 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.298
  2. Vila Velha: 135.780
  3. Vitória: 134.218
  4. Cariacica: 93.026
  5. Linhares: 58.081
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.538
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.533
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.021
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.906
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.886
Até esta quinta, mais de 4,19 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.165.953, com 734 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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