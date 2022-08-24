Covid-19: ES registra três mortes e 224 novos casos em 24 horas

Nesta quarta-feira (24), o Espírito Santo chegou a 14.774 mortes e 1.213.365 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 224 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.445
- Vila Velha: 136.057
- Vitória: 134.805
- Cariacica: 93.276
- Linhares: 58.245
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.672
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.563
- Jardim da Penha (Vitória): 14.081
- Praia do Canto (Vitória): 9.959
- Itapuã (Vila Velha): 9.898
Até esta quarta, mais de 4,23 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.173.571, com 468 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.