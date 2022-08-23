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Saúde

Gripe do tomate: saiba mais sobre o vírus que se espalha na Índia

Vírus atinge crianças menores de cinco anos; a infecção é considerada sem risco de morte, mas cuidados devem ser tomados para evitar novos surtos como a da covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2022 às 15:49

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 15:49

gripe
Gripe do tomate: vírus que se espalha na Índia atinge crianças menores de 5 anos Crédito: Pixabay
Identificado na Índia, o novo vírus conhecido como gripe do tomate ou febre do tomate atinge crianças menores de 5 anos. Conforme artigo publicado na revista científica The Lancet, em 17 de agosto, a infecção viral rara está em estado endêmico e é considerada sem risco de morte. No entanto, em razão da pandemia da covid-19, o gerenciamento vigilante é recomendado para evitar novos surtos. Semelhante a outros tipos de gripe, a do tomate é muito contagiosa.
Embora apresente inicialmente sintomas semelhantes aos do novo coronavírus - febre, fadiga e dores no corpo, e alguns pacientes com covid-19 também relataram erupções na pele -, o vírus não está relacionado ao SARS-CoV-2.
De acordo com a publicação, a gripe do tomate poderia ser um efeito posterior da chikungunya ou da dengue em crianças, em vez de uma infecção viral. O vírus também pode ser uma nova variante da mão-pé-boca, uma doença infecciosa comum que atinge principalmente crianças entre 1 e 5 anos e adultos imunocomprometidos causada pelo vírus Coxsackie da família dos enterovírus, que habitam normalmente o sistema digestivo e também podem provocar estomatites - espécie de afta que afeta a mucosa da boca.
A gripe do tomate é entendida pelos pesquisadores como uma doença autolimitada, ou seja, desaparece sozinha. Até o momento, não há medicamentos específicos para tratá-la ou vacinas antivirais disponíveis para a prevenção.
A doença ganhou esse nome em razão de erupção de bolhas vermelhas e dolorosas por todo o corpo que gradualmente aumentam para o tamanho de um tomate. Essas bolhas se assemelham às observadas com o vírus da varíola dos macacos em indivíduos jovens.

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SINTOMAS

Os principais sintomas observados em crianças com gripe do tomate são semelhantes aos da chikungunya, que incluem febre alta, erupções cutâneas e dor intensa nas articulações. Há ainda quadros de fadiga, náuseas, vômitos, diarreia, desidratação e dores no corpo.

TRATAMENTO

De acordo com o estudo, nas crianças com esses sintomas, são realizados exames moleculares e sorológicos para o diagnóstico de dengue, chikungunya, zika vírus, varicela-zoster e herpes. Uma vez que essas infecções virais são descartadas, a contração do vírus do tomate é confirmada.
Como a gripe do tomate é semelhante à chikungunya e à dengue, bem como o vírus infantil mão-pé-boca, o tratamento também é parecido - ou seja, isolamento, descanso, bastante líquido e esponja de água quente para aliviar irritações e erupções cutâneas. A terapia de suporte de paracetamol para febre e dor no corpo e outros tratamentos sintomáticos podem ser necessários.
Ainda conforme o artigo publicado no periódico científico The Lancet, as crianças correm maior risco de exposição à gripe do tomate, pois as infecções virais são comuns nessa faixa etária e é provável que a disseminação ocorra por meio de contato próximo. As crianças menores também são mais propensas a infecção por meio do uso de fraldas, tocando superfícies sujas, bem como colocando coisas diretamente na boca.

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Dadas as semelhanças com a doença mão-pé-boca, se o surto de gripe do tomate em crianças não for controlado e evitado, a transmissão pode levar a sérias consequências, espalhando-se também em adultos, conforme alertou a publicação. Portanto, é recomendado seguir o isolamento cuidadoso de casos confirmados ou suspeitos e outras medidas de precaução para evitar o espalhamento do vírus.
O isolamento deve ser seguido por 5 a 7 dias a partir do início dos sintomas para evitar a disseminação da infecção para outras crianças ou adultos. A melhor solução para a prevenção é a manutenção da higiene, bem como evitar que a criança infectada compartilhe brinquedos, roupas, alimentos ou outros itens com outras não infectadas.

ONDE SURGIU

A doença foi descoberta pela primeira vez no distrito de Kollam, em Kerala, na Índia, em 6 de maio deste ano. Até 26 de julho de 2022, ao menos 82 crianças menores de 5 anos com a infecção foram relatadas pelos hospitais do governo local. Além disso, 26 crianças (entre 1 e 9 anos) foram relatadas como tendo a doença em Odisha pelo Centro Regional de Pesquisa Médica em Bhubaneswar.
Esta doença viral endêmica desencadeou um alerta para os Estados vizinhos de Tamil Nadu e Karnataka. Medidas de precaução estão sendo tomadas pelo Departamento de Saúde de Kerala para monitorar a propagação da infecção viral e impedir sua propagação em outras partes da Índia.

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