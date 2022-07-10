Covid-19: ES registra seis mortes e 882 novos casos em 24 horas

Neste domingo (10), o Espírito Santo chegou a 14.570 mortes e 1.157.022 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados seis óbitos e 882 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 132.312
- Vila Velha: 129.626
- Vitória: 126.931
- Cariacica: 89.545
- Linhares: 55.272
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.514
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.703
- Jardim da Penha (Vitória): 13.042
- Itapuã (Vila Velha): 9.329
- Praia do Canto (Vitória): 9.207
Até este domingo (10) mais de 3,95 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.089.658, com 1.274 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,26% no Estado.