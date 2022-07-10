Covid-19: ES registra seis mortes e 882 novos casos em 24 horas

Neste domingo (10), o Espírito Santo chegou a 14.570 mortes e 1.157.022 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados seis óbitos e 882 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem: