Covid-19: ES registra seis mortes e 295 novos casos em 24 horas

Nesta quinta-feira (25), o Espírito Santo chegou a 14.780 mortes e 1.213.660 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados seis óbitos e 295 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.513
- Vila Velha: 136.095
- Vitória: 134.845
- Cariacica: 93.298
- Linhares: 58.272
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.686
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.561
- Jardim da Penha (Vitória): 14.084
- Praia do Canto (Vitória): 9.963
- Itapuã (Vila Velha): 9.904
Até esta quinta, mais de 4,23 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.174.089, com 518 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.