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Pandemia

Covid-19: ES registra quatro mortes e 391 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.751 óbitos e 1.211.444 casos da doença; dados foram atualizados nesta segunda-feira (15) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 18:34

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 18:34

Nesta segunda-feira (15), o Espírito Santo chegou a 14.751 mortes e 1.211.444 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 391 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.370
  2. Vila Velha: 135.853
  3. Vitória: 134.365
  4. Cariacica: 93.070
  5. Linhares: 58.098
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.567
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.543
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.040
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.915
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.897
Até esta segunda-feira, mais de 4,19 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.167.993, com 1.288 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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