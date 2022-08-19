Covid-19: ES registra quatro mortes e 351 novos casos em 24 horas

Nesta sexta-feira (19), o Espírito Santo chegou a 14.764 mortes e 1.212.623 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 351 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.363
- Vila Velha: 136.007
- Vitória: 134.587
- Cariacica: 93.203
- Linhares: 58.191
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.636
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.558
- Jardim da Penha (Vitória): 14.061
- Praia do Canto (Vitória): 9.930
- Itapuã (Vila Velha): 9.894
Até esta sexta-feira, mais de 4,21 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.171.060, com 713 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.