Covid-19: ES registra oito mortes e 1.910 novos casos em 24 horas

Nesta quinta-feira (28), o Espírito Santo chegou a 14.687 mortes e 1.201.211 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados oito óbitos e 1.910 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.225
- Vila Velha: 134.446
- Vitória: 132.527
- Cariacica: 92.431
- Linhares: 57.606
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.256
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.366
- Jardim da Penha (Vitória): 13.794
- Itapuã (Vila Velha): 9.741
- Praia do Canto (Vitória): 9.725
Até esta quinta-feira, mais de 4,12 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.144.888, com 4.020 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.